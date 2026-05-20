한국투자증권, 개인고객 금융상품 잔고 100조 돌파

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4년 만에 2.4배 성장, 일평균 430억 유입

글로벌 협업 상품 누적 1조100억원 기록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 개인고객 금융상품 잔고가 100조원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

금융상품 잔고는 2022년 41조2000억원에서 2023년 53조4000억원, 2024년 67조7000억원, 2025년 85조700억원으로 증가했으며, 2026년 5월 현재 100조원을 넘어섰다. 2022년 이후 매월 평균 1조3000억원, 하루 평균 약 430억원 규모의 개인고객 자금이 유입됐다. 연간 순증 규모는 2023년 12조2000억원, 2024년 14조3000억원, 2025년 17조3700억원으로 매년 확대됐다.

신규 고객 유입도 늘었다. 개인 금융상품 신규 고객 수는 2023년 8만5766명, 2024년 13만2322명, 2025년 20만2502명으로 증가했다. 고객 연령대 구성은 20대 이하 13.8%, 30대 19%, 40대 19%, 50대 21.7%, 60대 15.2%, 70대 이상 11.4%로 전 세대에 고르게 분포됐다.

김성환 한국투자증권 대표. [사진=한국투자증권]

상품 공급 측면에서는 칼라일, JP모간, MAN그룹, 캐피탈그룹, AB, 뮤지니치 등 글로벌 금융사와의 협업을 통해 차별화된 투자 상품을 공급했다. 관련 상품의 올해 4월 말 기준 누적 판매액은 1조100억원이다.

대표 상품은 월지급식 상품과 손익차등형 상품이다. 월지급식 상품은 글로벌 국채·하이일드·회사채 등에 분산 투자해 안정적 현금흐름을 추구하는 구조로, 원화와 달러(USD) 수령이 가능하다. 손익차등형 상품은 고객이 선순위 투자자로, 한국투자금융그룹 계열사가 후순위 투자자로 참여해 손실 발생 시 계열사가 우선 손실을 부담하는 구조다. 2025년까지 총 13개 공모펀드(1조원 이상)가 설정됐으며 이 중 11개 펀드가 목표 수익률(15~20%)을 달성했다.

채권·발행어음·IMA 등 상품군도 확대했다. 한국투자증권은 2016년 정부의 초대형 IB 육성 방안 발표 이후 발행어음·IMA를 통한 단기자금 관리부터 중장기 투자까지 아우르는 상품 체계를 구축했다.

김성환 한국투자증권 사장은 "이번 개인고객 금융상품 잔고 100조원 돌파는 단순한 자산규모 성장보다 고객 신뢰가 쌓인 결과라는 점에서 더욱 의미 있게 생각한다"며 "고객 자산이 성장하고 있다는 것은 결국 상품과 서비스에 대한 고객 만족도가 높아지고 있다는 의미인 만큼 더 큰 책임감을 느끼고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com