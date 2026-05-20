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삼성전자, '6K 게이밍 모니터' 첫선…中 가성비 공세에 초고해상도 맞불

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  • 삼성전자는 20일 6K 포함 오디세이 4종을 공개해 1000달러 이상 프리미엄 게이밍 모니터 시장 공략을 강화했다
  • 듀얼 모드·QD-OLED 펜타 탠덤·글레어 프리 등으로 초고해상도와 OLED 라인업을 확대하며 제품 차별화를 시도했다
  • 중국발 가성비 공세와 GPU 가격 상승 속에서도 고해상도·고가 시장 성장성을 보고 프리미엄 게이머 수요 선점에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026년형 오디세이 신제품 4종 공개
"1000달러↑ 시장 성장률 가장 가팔라"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 업계 최초 6K 게이밍 모니터를 앞세워 프리미엄 시장 공략을 강화한다. 글로벌 게이밍 모니터 시장 1위는 유지했지만 중국 현지 업체들의 가성비 공세와 경쟁사 진입 확대로 시장 경쟁은 한층 치열해진 상황이다. 삼성전자는 초고해상도와 유기발광다이오드(OLED) 기술을 앞세운 2026년형 오디세이 신제품으로 1000달러 이상 고가 시장 주도권을 이어간다는 전략이다.

◆ 업계 첫 6K 오디세이 공개

삼성전자는 20일 서울 중구 태평로빌딩에서 미디어 브리핑을 열고 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종을 공개했다.

신제품은 ▲6K 초고해상도 '오디세이 G8(G80HS)' ▲5K 해상도와 최대 180Hz 주사율을 지원하는 '오디세이 G8(G80HF)' ▲최대 240Hz 주사율의 4K OLED 모델 '오디세이 OLED G8(G80SH)' ▲듀얼 모드를 지원하는 32형 4K OLED 모델 '오디세이 OLED G7(G73SH)' 등으로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 20일 출시한 6K 초고해상도 '오디세이 G8(G80HS)'. 2026.05.20 kji01@newspim.com

대표 제품인 32형 오디세이 G8은 6K 해상도를 지원한다. 사용 환경에 따라 6K·165Hz 초고해상도 모드와 3K·330Hz 초고주사율 모드를 전환할 수 있는 듀얼 모드를 탑재했다. 정밀한 화면 표현이 필요한 게임에서는 초고해상도 모드를, 화면 전환이 빠른 1인칭 슈팅 게임(FPS)이나 레이싱 게임에서는 초고주사율 모드를 활용할 수 있다.

27형 오디세이 G8은 5K 해상도와 최대 180Hz 주사율을 지원한다. 듀얼 모드를 활용하면 QHD 해상도에서 최대 360Hz까지 구현할 수 있다. 두 제품은 모두 DisplayPort 2.1을 탑재했으며 엔비디아 지싱크 호환 인증과 AMD 프리싱크 프리미엄을 지원한다. 게임 장면과 프레임을 분석해 HDR 화질을 제공하는 HDR10+ GAMING 기술도 적용됐다.

◆ OLED 라인업도 확대

삼성전자는 OLED 패널을 탑재한 게이밍 모니터도 함께 선보였다. 오디세이 OLED G8은 27형과 32형으로 출시되며 4K 해상도와 최대 240Hz 주사율을 지원한다.

신제품에는 빛 반사를 줄이는 글레어 프리 기능이 적용됐다. DisplayPort 2.1과 98W USB-C 충전도 지원해 연결성과 편의성을 높였다.

삼성전자는 이번 OLED 신제품에 'QD-OLED 펜타 탠덤' 기술을 적용해 패널의 에너지 효율과 수명, 휘도를 개선했다고 설명했다. 특히 32형 오디세이 OLED G8은 VESA DisplayHDR True Black 500 인증을 받아 깊은 블랙과 섬세한 명암 표현이 가능하다.

32형 오디세이 OLED G7은 4K OLED 모델로 최대 165Hz 주사율을 지원한다. 고주사율 모드에서는 FHD·330Hz를 선택할 수 있는 듀얼 모드를 탑재했다.

출고가는 ▲32형 6K 오디세이 G8 189만원 ▲27형 5K 오디세이 G8 119만원 ▲32형 오디세이 OLED G8 175만원 ▲27형 오디세이 OLED G8 155만원 ▲32형 오디세이 OLED G7 139만원이다.

◆ 중국발 경쟁 심화…초고해상도로 맞대응

삼성전자는 게이밍 모니터 시장이 성장세를 이어가는 동시에 경쟁 강도도 높아지고 있다고 보고 있다. 지난해 글로벌 게이밍 모니터 시장에서 금액 기준 18.9% 점유율로 1위를 유지했지만, 전년 21%보다는 소폭 낮아졌다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 박동식 삼성전자 VD사업부 제품기획 파트장이 20일 서울 중구 태평로빌딩에서 열린 미디어 브리핑에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.05.20 kji01@newspim.com

박동식 삼성전자 VD사업부 제품기획 파트장은 "평균판매단가(ASP)가 낮아지면서 게이밍 모니터 시장 자체는 견조하게 올라가고 있고 모든 업체가 뛰어들고 있다"며 "1000달러 이상 시장에서 삼성전자가 60~70% 점유율을 가져갔지만 경쟁이 심화된 영향이 있었다"고 설명했다.

특히 중국 시장에서는 가성비 제품을 앞세운 현지 업체들의 공세가 거세다고 진단했다. 박 파트장은 "글로벌 대부분 지역에서는 1위를 하고 있지만 중국은 고전하고 있다"며 "중국은 모니터 공급망 자체가 부품 채용과 생산 측면에서 내수 가성비를 따라가는 데 한계가 있다"고 말했다. 이어 "중국 로컬 업체들과 같은 부품을 쓰더라도 삼성전자는 HDR10+ GAMING, 글레어 프리 같은 독자 기술로 차별화해 시장을 리드하려고 준비하고 있다"고 덧붙였다.

◆ "PC보다 모니터에 투자하는 흐름"

고해상도 게이밍 모니터 수요에 대해서는 신중하면서도 긍정적인 전망을 내놨다. 메모리와 칩셋 등 PC 부품 가격 상승으로 고성능 PC 구매 부담은 커졌지만, 일부 시장에서는 같은 예산을 본체보다 모니터 대형화와 고해상도화에 쓰려는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다.

박 파트장은 "메모리 가격이나 칩셋 가격이 올라가면서 고성능 PC 수요가 줄어들 것이라는 점은 맞는 것 같다"면서도 "선진 시장에서는 가격이 많이 오른 PC를 새로 사기보다 같은 돈을 들여 모니터를 더 대형, 더 고해상도 제품으로 바꾸려는 움직임이 있다"고 말했다.

삼성 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종 이미지. (왼쪽 위에서부터 27형 오디세이 G8(G80HF), 오디세이 OLED G7(G73SH), 오디세이 OLED G8(G80SH), 32형 오디세이 G8(G80HS)). [사진=삼성전자]

5K·6K 게이밍 모니터 시장은 그래픽처리장치(GPU) 보급 속도가 변수로 꼽혔다. 박 파트장은 "현재 GPU 성능은 4K까지는 기본적으로 나오고, RTX 50 시리즈가 나오면서 5K·6K도 가벼운 게임에서는 구현된다"며 "당초 RTX 50 시리즈가 정착될 것으로 보고 5K·6K 모델을 내놨지만, GPU 가격이 예상보다 많이 오르면서 시장 형성 속도는 예상보다 느릴 수 있다"고 설명했다.

다만 삼성전자는 1000달러 이상 프리미엄 게이밍 모니터 시장의 성장성에는 무게를 뒀다. 박 파트장은 "1000달러 이상 시장은 성장률이 가장 가파르다"며 "자신만의 게임룸을 만들고 전용 장비를 갖춰 게임을 즐기는 수요가 3~4년 전만 해도 전체 게이밍 매출의 4~5% 수준이었지만 현재는 13%까지 올라왔다"고 말했다.

이어 "제품이 제대로 된 경험을 만족시켜준다는 확신만 준다면 프리미엄 게이머 시장은 충분히 시장성이 있다고 보고 있다"고 덧붙였다.

kji01@newspim.com

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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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