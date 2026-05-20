삼성전자, '6K 게이밍 모니터' 첫선…中 가성비 공세에 초고해상도 맞불

2026년형 오디세이 신제품 4종 공개

"1000달러↑ 시장 성장률 가장 가팔라"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 업계 최초 6K 게이밍 모니터를 앞세워 프리미엄 시장 공략을 강화한다. 글로벌 게이밍 모니터 시장 1위는 유지했지만 중국 현지 업체들의 가성비 공세와 경쟁사 진입 확대로 시장 경쟁은 한층 치열해진 상황이다. 삼성전자는 초고해상도와 유기발광다이오드(OLED) 기술을 앞세운 2026년형 오디세이 신제품으로 1000달러 이상 고가 시장 주도권을 이어간다는 전략이다.

◆ 업계 첫 6K 오디세이 공개

삼성전자는 20일 서울 중구 태평로빌딩에서 미디어 브리핑을 열고 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종을 공개했다.

신제품은 ▲6K 초고해상도 '오디세이 G8(G80HS)' ▲5K 해상도와 최대 180Hz 주사율을 지원하는 '오디세이 G8(G80HF)' ▲최대 240Hz 주사율의 4K OLED 모델 '오디세이 OLED G8(G80SH)' ▲듀얼 모드를 지원하는 32형 4K OLED 모델 '오디세이 OLED G7(G73SH)' 등으로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 20일 출시한 6K 초고해상도 '오디세이 G8(G80HS)'. 2026.05.20 kji01@newspim.com

대표 제품인 32형 오디세이 G8은 6K 해상도를 지원한다. 사용 환경에 따라 6K·165Hz 초고해상도 모드와 3K·330Hz 초고주사율 모드를 전환할 수 있는 듀얼 모드를 탑재했다. 정밀한 화면 표현이 필요한 게임에서는 초고해상도 모드를, 화면 전환이 빠른 1인칭 슈팅 게임(FPS)이나 레이싱 게임에서는 초고주사율 모드를 활용할 수 있다.

27형 오디세이 G8은 5K 해상도와 최대 180Hz 주사율을 지원한다. 듀얼 모드를 활용하면 QHD 해상도에서 최대 360Hz까지 구현할 수 있다. 두 제품은 모두 DisplayPort 2.1을 탑재했으며 엔비디아 지싱크 호환 인증과 AMD 프리싱크 프리미엄을 지원한다. 게임 장면과 프레임을 분석해 HDR 화질을 제공하는 HDR10+ GAMING 기술도 적용됐다.

◆ OLED 라인업도 확대

삼성전자는 OLED 패널을 탑재한 게이밍 모니터도 함께 선보였다. 오디세이 OLED G8은 27형과 32형으로 출시되며 4K 해상도와 최대 240Hz 주사율을 지원한다.

신제품에는 빛 반사를 줄이는 글레어 프리 기능이 적용됐다. DisplayPort 2.1과 98W USB-C 충전도 지원해 연결성과 편의성을 높였다.

삼성전자는 이번 OLED 신제품에 'QD-OLED 펜타 탠덤' 기술을 적용해 패널의 에너지 효율과 수명, 휘도를 개선했다고 설명했다. 특히 32형 오디세이 OLED G8은 VESA DisplayHDR True Black 500 인증을 받아 깊은 블랙과 섬세한 명암 표현이 가능하다.

32형 오디세이 OLED G7은 4K OLED 모델로 최대 165Hz 주사율을 지원한다. 고주사율 모드에서는 FHD·330Hz를 선택할 수 있는 듀얼 모드를 탑재했다.

출고가는 ▲32형 6K 오디세이 G8 189만원 ▲27형 5K 오디세이 G8 119만원 ▲32형 오디세이 OLED G8 175만원 ▲27형 오디세이 OLED G8 155만원 ▲32형 오디세이 OLED G7 139만원이다.

◆ 중국발 경쟁 심화…초고해상도로 맞대응

삼성전자는 게이밍 모니터 시장이 성장세를 이어가는 동시에 경쟁 강도도 높아지고 있다고 보고 있다. 지난해 글로벌 게이밍 모니터 시장에서 금액 기준 18.9% 점유율로 1위를 유지했지만, 전년 21%보다는 소폭 낮아졌다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 박동식 삼성전자 VD사업부 제품기획 파트장이 20일 서울 중구 태평로빌딩에서 열린 미디어 브리핑에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.05.20 kji01@newspim.com

박동식 삼성전자 VD사업부 제품기획 파트장은 "평균판매단가(ASP)가 낮아지면서 게이밍 모니터 시장 자체는 견조하게 올라가고 있고 모든 업체가 뛰어들고 있다"며 "1000달러 이상 시장에서 삼성전자가 60~70% 점유율을 가져갔지만 경쟁이 심화된 영향이 있었다"고 설명했다.

특히 중국 시장에서는 가성비 제품을 앞세운 현지 업체들의 공세가 거세다고 진단했다. 박 파트장은 "글로벌 대부분 지역에서는 1위를 하고 있지만 중국은 고전하고 있다"며 "중국은 모니터 공급망 자체가 부품 채용과 생산 측면에서 내수 가성비를 따라가는 데 한계가 있다"고 말했다. 이어 "중국 로컬 업체들과 같은 부품을 쓰더라도 삼성전자는 HDR10+ GAMING, 글레어 프리 같은 독자 기술로 차별화해 시장을 리드하려고 준비하고 있다"고 덧붙였다.

◆ "PC보다 모니터에 투자하는 흐름"

고해상도 게이밍 모니터 수요에 대해서는 신중하면서도 긍정적인 전망을 내놨다. 메모리와 칩셋 등 PC 부품 가격 상승으로 고성능 PC 구매 부담은 커졌지만, 일부 시장에서는 같은 예산을 본체보다 모니터 대형화와 고해상도화에 쓰려는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다.

박 파트장은 "메모리 가격이나 칩셋 가격이 올라가면서 고성능 PC 수요가 줄어들 것이라는 점은 맞는 것 같다"면서도 "선진 시장에서는 가격이 많이 오른 PC를 새로 사기보다 같은 돈을 들여 모니터를 더 대형, 더 고해상도 제품으로 바꾸려는 움직임이 있다"고 말했다.

삼성 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종 이미지. (왼쪽 위에서부터 27형 오디세이 G8(G80HF), 오디세이 OLED G7(G73SH), 오디세이 OLED G8(G80SH), 32형 오디세이 G8(G80HS)). [사진=삼성전자]

5K·6K 게이밍 모니터 시장은 그래픽처리장치(GPU) 보급 속도가 변수로 꼽혔다. 박 파트장은 "현재 GPU 성능은 4K까지는 기본적으로 나오고, RTX 50 시리즈가 나오면서 5K·6K도 가벼운 게임에서는 구현된다"며 "당초 RTX 50 시리즈가 정착될 것으로 보고 5K·6K 모델을 내놨지만, GPU 가격이 예상보다 많이 오르면서 시장 형성 속도는 예상보다 느릴 수 있다"고 설명했다.

다만 삼성전자는 1000달러 이상 프리미엄 게이밍 모니터 시장의 성장성에는 무게를 뒀다. 박 파트장은 "1000달러 이상 시장은 성장률이 가장 가파르다"며 "자신만의 게임룸을 만들고 전용 장비를 갖춰 게임을 즐기는 수요가 3~4년 전만 해도 전체 게이밍 매출의 4~5% 수준이었지만 현재는 13%까지 올라왔다"고 말했다.

이어 "제품이 제대로 된 경험을 만족시켜준다는 확신만 준다면 프리미엄 게이머 시장은 충분히 시장성이 있다고 보고 있다"고 덧붙였다.

kji01@newspim.com