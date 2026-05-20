현대차·기아, 레드 닷 어워드 5관왕…EV4 최우수상

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차와 기아가 2026 레드 닷 어워드 제품 디자인 부문에서 최우수상 1개와 본상 4개를 수상했다.

2026 레드 닷 어워드 최우수상 'EV4'. [사진=현대차그룹]

레드 닷 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 부문에서 우수한 디자인을 선정한다.

이번 제품 디자인 부문 최우수상은 기아 EV4가 수상했다. EV4는 기아의 디자인 철학인 '오퍼짓 유나이티드(Opposite United)'를 바탕으로 세단의 기존 틀을 깨는 과감한 디자인이 특징이다. 패스트백 실루엣과 해치백의 콤팩트하고 역동적인 비례, 유럽 라이프스타일에 부합하는 실용성을 결합했다. EV4는 기아 전용 전기차 모델 중 역대 네 번째 최우수상 수상 차종이다. 기아는 2022년 EV6, 2024년 EV9, 2025년 EV3가 이 부문에서 최우수상을 수상한 바 있다.

본상은 4개 제품이 수상했다. 기아 PV5는 실용성을 극대화한 패키지와 미래지향적이면서도 강인한 디자인으로 인정받았으며, 지난해 2026 iF 디자인 어워드에서 금상을 수상한 바 있다. 제네시스 GV60 마그마는 공력 중심 설계와 전용 마그마 디테일이 결합된 디자인으로 세련된 우아함과 독보적인 존재감을 인정받았다.

현대차 로보틱스랩이 개발한 모바일 로봇 플랫폼 모베드(MobED)와 맥세이프 기능과 모듈형 릴홀더 시스템을 적용한 현대 사원증 케이스도 본상을 수상했다.

현대차·기아 관계자는 "이번 수상은 현대차, 기아, 제네시스 각 브랜드의 고유한 디자인 철학이 응집된 결과"라고 밝혔다.

chanw@newspim.com