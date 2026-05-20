카카오, 구글 딥마인드와 AI 워터마크 기술 도입

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아시아 기업 중 최초 신스ID 적용…AI 생성물 추적 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 구글 딥마인드의 디지털 워터마킹 솔루션 '신스ID(SynthID)'를 자체 인공지능(AI) 모델에 적용하기로 했다. 아시아 기업 중 최초다.

카카오는 20일 구글 딥마인드와 AI 생성 콘텐츠의 투명성 확보를 위한 기술 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

경기 성남시 판교 카카오아지트. [사진 = 뉴스핌DB]

신스ID는 이미지, 텍스트, 오디오, 영상에 눈에 띄지 않는 디지털 워터마크를 삽입해 AI 생성 여부를 검증하는 기술이다. 품질 저하 없이 콘텐츠를 추적할 수 있어 딥페이크나 허위 정보 등 AI 생성물 악용에 대응할 수 있다.

카카오는 하반기부터 자체 AI 모델인 이미지 생성 모델 '카나나 콜라주(Kanana-Kollage)'와 영상 생성 모델 '카나나 키네마(Kanana-Kinema)'에 신스ID 워터마크를 적용한다. 먼저 카카오톡의 '카나나 템플릿' 기능에 이 기술을 적용할 계획이다.

카나나 템플릿은 카카오톡에서 주고받은 이미지를 활용해 AI로 짧은 영상을 생성하는 기능이다. 현재는 카나나 로고가 표시되지만 신스ID 적용 후에는 영상이 편집되더라도 AI 생성 여부를 식별할 수 있게 된다.

올해부터 시행되는 AI 기본법에 따라 AI 생성물 표시제가 본격 도입되는 가운데 카카오는 법적 의무를 넘어 비가시적 워터마킹 기술을 선제적으로 적용하는 것이다.

김경훈 카카오 AI 세이프티(Safety) 리더는 "AI 기술이 일상으로 빠르게 확산되면서 AI 생성 콘텐츠의 투명성과 신뢰성 확보의 중요성이 커지고 있다"며 "신스ID 적용을 시작으로 구글과 책임감 있는 AI 영역에서의 기술 협력을 지속할 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com