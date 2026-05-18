LG CNS-컬리, 물류센터 휴머노이드 로봇 적용 추진

AI 핵심 요약beta
- LG CNS와 컬리가 18일 물류센터 휴머노이드 로봇 실증 협약을 체결했다
- 컬리 물류센터에서 로봇 PoC를 진행해 피지컬웍스 적합성과 물류 효율 개선 효과를 검증한다
- 양사는 자동화 설비 통합과 로봇 적용 성공사례를 기반으로 차세대 물류 지능화와 신규 사업을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 이커머스 기업 컬리와 물류센터 휴머노이드 로봇 실증에 나선다고 18일 밝혔다. 양사는 스마트 물류센터 고도화를 위한 휴머노이드 로봇 개념검증(PoC) 및 물류 자동화 협력 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 컬리 물류센터에서 휴머노이드 로봇 기술검증(PoC)을 진행하고, LG CNS의 로봇 학습·운영 플랫폼 '피지컬웍스'의 현장 적합성을 검증할 계획이다. 로봇 적용을 통해 작업자 부담을 줄이고 안정성을 높일 수 있는 물류 업무를 발굴하는 것이 목표다. 로봇의 작업 정확도와 수행 속도, 기존 방식 대비 효율 개선 수준 등을 측정·분석할 예정이다.
LG CNS는 컬리 물류센터 자동화 설비와 운영시스템을 통합해 입고부터 보관·피킹·출고에 이르는 전 과정의 효율화를 진행한다. 앞서 김포 복합물류센터와 창원 물류센터 구축 사업을 수행하며 상온·냉장·냉동 환경을 한 곳에서 운영하는 기술과 새벽배송 물류 노하우를 확보했다.
컬리는 신선식품 새벽배송으로 구축한 물류 인프라를 바탕으로 뷰티, 패션, 리빙 등 상품 영역을 확장하고 배송 서비스를 강화하고 있다.
양사는 물류센터 내 휴머노이드 로봇 적용 성공사례를 바탕으로 신규 사업기회를 공동 발굴하며, 로봇 기반 차세대 물류 지능화를 추진할 계획이다.
kji01@newspim.com