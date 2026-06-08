LG CNS, 대규모 IT 구축에 에이전틱 AI 투입…코딩 넘어 운영까지 자동화

분석·설계·개발·검증 단계를 전문 AI 에이전트가 자동 수행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 기업 시스템 구축·운영 전 과정을 자동화하는 인공지능(AI) 기반 개발 플랫폼 '데브온 에이전틱 AIND'를 8일 출시했다. 분석과 설계, 개발, 품질검증 등 시스템 개발 전 과정에 AI 에이전트를 투입해 기업 IT 구축 방식을 고도화한다는 전략이다.

AIND는 분석·설계·개발·품질검증 등 시스템 개발의 각 단계를 담당하는 전문 AI 에이전트들로 구성됐다. 사용자가 자연어로 요구사항을 입력하면 각 영역에 특화된 AI 에이전트들이 협업해 개발 전 과정을 자동으로 수행한다. 금융사가 기존 시스템에 신규 서비스를 추가할 경우, "계좌 시스템과 연계된 예·적금 자동이체 서비스를 구축해줘"라고 입력하면 분석·설계 에이전트가 요구사항을 분석해 시스템을 설계하고, 코딩 에이전트가 금융사의 개발 표준에 맞춰 코드를 생성한다.

LG CNS 데브온 에이전틱 AIND 활용 예시. [사진=LG CNS]

기존 자연어 기반 AI 코딩 방식은 코드 생성에만 국한되고 기업 시스템의 구조와 맥락을 이해하지 못해 대규모 IT 시스템 구축에 활용하기 어려웠다. 금융·공공·제조 등 엔터프라이즈 환경에서는 보안 규정과 개발 표준, 레거시 시스템 구조를 반영해야 해 실제 운영에 적용하기 어려웠다. LG CNS는 다양한 산업 영역의 시스템 구축·운영 경험을 바탕으로 이 같은 한계를 극복했다.

AIND의 핵심은 '지식 파운데이션'이다. 이는 개발 표준, 보안 규정, 시스템 소스코드, 개발 산출물 등 기업의 IT 정보를 AI가 이해할 수 있도록 구조화한 데이터베이스다. AIND는 이를 기반으로 기업의 시스템과 업무를 학습해 맞춤형 개발을 수행한다. LG CNS는 사전에 정의된 기준에 따라 설계·코딩·검증을 수행하는 '스펙 주도 개발' 방식을 적용해 일관된 품질을 확보하고 오류를 최소화했다.

AIND는 레거시 시스템을 최신 기술 환경으로 전환하는 기능도 지원한다. 코볼 등 구 언어로 개발된 시스템을 자바로 자동 변환하고, 자바 기반 구형 시스템은 최신 아키텍처에 맞춰 고도화한다. 기존에 수 주 이상 소요되던 코드 분석·변환·검증 작업을 분 단위까지 단축할 수 있다. LG CNS는 국내 대형 금융사 차세대 프로젝트에 AIND 기반 '코볼 to 자바' 기능을 적용 중이다.

LG CNS는 미국의 오픈소스 AI 코딩 기업 클라인과 AIND를 공동 개발했다. 클라인의 AI 코딩 에이전트는 깃허브에서 성장률 4,704%를 기록하며 전 세계에서 빠르게 성장한 AI 소프트웨어 중 하나로 주목받았다. 양사는 미국, 일본, 동남아시아 지역을 중심으로 금융·공공·제조·방산 등 보안과 규제가 중요한 글로벌 기업의 IT 시스템 구축·운영 사업에 AIND 적용을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com