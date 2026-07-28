KB손해보험, 태평양·스몰티켓과 '물류산업 안전관리' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB손보가 27일 태평양·스몰티켓과 협약을 체결했다
- AI·데이터로 택배·물류 안전관리 고도화에 나섰다
- 법률콘텐츠·플랫폼 연계로 보험상품도 개편한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =KB손해보험이 지난 27일 법무법인 '태평양', 인슈어테크 기업 '스몰티켓'과 'AI·데이터 기반 산업안전보건 및 중대재해 예방을 위한 공동협력 양해각서'를 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 업무협약은 KB손해보험의 리스크 관리 역량과 태평양이 보유한 중대재해·노동 관계 법률 전문성, 스몰티켓의 AI·데이터 기반 안전관리 플랫폼 운영 기술을 결합해 택배 및 물류 산업의 안전관리를 고도화하고 중대재해 발생을 예방하고자 추진됐다.
양측은 협약에 따라 공동 컨설팅 및 교육·세미나를 진행하는 한편, 산업안전 관련 법률 콘텐츠와 AI 플랫폼을 연계한 서비스를 개발하고 위험관리 데이터를 활용해 보험상품을 고도화하는 등 협력 사업을 단계적으로 펼쳐나갈 계획이다.
박상규 KB손해보험 일반보험부문장은 "안전관리 수준이 높은 사업자에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 보험상품 구조를 개편하는 것이 핵심"이라며 "데이터 기반 리스크 관리를 통해 손해율을 낮추고 그 혜택이 현장 안전으로 이어지는 구조를 만들어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com