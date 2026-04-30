LG CNS, 1분기 영업익 20% 급증..."AI가 효자됐다"

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 30일 1분기 매출 1조3150억원 영업이익 942억원을 기록했다.
- AI·클라우드 사업이 7654억원 매출로 6.7% 성장하며 전체 58%를 차지했다.
- 스마트엔지니어링·물류 매출 증가와 로봇·글로벌 사업 확대를 추진했다.
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데이터센터·로봇까지 확장…글로벌 시장 공략 본격화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 인공지능(AI)·클라우드 사업 성장에 힘입어 1분기 실적 개선세를 이어갔다.
LG CNS는 2026년 1분기 매출 1조3150억원, 영업이익 942억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 8.6%, 영업이익은 19.4% 증가했다. AI·클라우드 사업 매출은 7654억원으로 6.7% 성장하며 전체 매출의 약 58%를 차지했다.
AI 사업은 공공·국방, 금융, 제조, 제약·바이오, 조선, 방산 등 전 산업으로 확장됐다. 에이전틱 AI 기반 멀티 에이전트 서비스로 인공지능 전환(AX) 경쟁력을 강화하며 국내 최다 수준의 성공 사례를 확보했다.
글로벌 빅테크와의 협력도 확대됐다. LG CNS는 오픈AI, 팔란티어 등과 협업을 강화하고 챗GPT 엔터프라이즈 공급을 시작해 약 10개 기업을 고객으로 확보했다.
클라우드 사업에서는 데이터센터 DBO(설계·구축·운영) 역량을 기반으로 삼송 데이터센터에서 약 1조원 규모 사업을 수주하며 국내 1위 입지를 재확인했다. 6개월 내 구축 가능한 모듈형 AI 데이터센터를 선보이며 인프라 시장 확대에도 나섰다.
스마트엔지니어링 매출은 2278억원으로 10.4% 증가했고, 스마트물류는 AI 기반 '모바일 셔틀' 솔루션을 앞세워 글로벌 레퍼런스를 확보했다. 스마트팩토리는 방산·조선·반도체·제약 프로젝트가 매출로 이어졌으며, 디지털 비즈니스 서비스는 금융권 차세대 시스템 구축 영향으로 3219억원을 기록했다.
LG CNS는 로봇 파운데이션 모델(RFM), 하드웨어, 플랫폼을 결합한 '풀스택 RX 서비스'를 통해 피지컬 AI 사업도 본격화한다. 미국 로봇 기업 투자와 자체 플랫폼 공개를 통해 로봇 상용화에 속도를 낼 계획이다.
글로벌 사업도 확대 중이다. 인도네시아 AI 데이터센터는 연내 완공 예정이며, 일본·미국 등에서 엔터프라이즈 솔루션과 금융 디지털 전환(DX) 사업을 강화하고 있다.
syu@newspim.com