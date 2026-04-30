해수부, HMM 부산 이전에 '방긋'…황종우 장관 "해양수도권 육성에 상징적 메시지"

AI 핵심 요약beta
- HMM 노사가 30일 부산 이전을 선언했다.
- 황종우 해수부 장관이 서명식에 참석해 환영했다.
- 해수부는 이전 지원을 약속하며 동남권 육성 메시지로 평가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
황종우 장관 참석해 '노사 합의' 격려
부산 북항에 랜드마크 사옥 건립 추진
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = HMM이 노사가 30일 '부산 이전'을 선언했다. 해양수산부는 "해양수도권 육성에 상징적인 메시지"라면서 환영의 뜻을 표했다.
황종우 해양수산부 장관은 이날 오후 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 'HMM 본사 부산 이전 노사합의서 서명식' 행사에 참석했다.
HMM 노사는 지난해 하반기부터 본사 부산 이전과 관련한 협의를 진행했으나 합의에 이르지 못했고 최근에는 노조가 파업까지 예고한 상황이었다.
하지만, 파업이 실행될 경우 중동전쟁에 따른 국내외 물류 마비와 사회적 영향을 고려해 대승적으로 합의안을 도출했다.
HMM은 이번 합의를 통해 5월 8일에 개최 예정인 임시주주총회에서 본사 소재지 관련 정관을 변경하고, 이후 이전 등기 등 법적 절차를 조속히 마무리할 계획이다.
황종우 해수부 장관은 "HMM 본사의 부산 이전에 합의해 주신 노사의 결단에 깊이 감사드린다"면서 "이번 노사 합의는 동남권의 해양수도권 육성에 상징적이고 희망적인 메시지"라고 강조했다.
이어 "해양수산부는 앞으로 HMM의 부산 이전이 원활히 추진될 수 있도록 최대한의 지원하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com