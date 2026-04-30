[내일날씨] 노동절 '큰 일교차'...강원남부 등 비소식

AI 핵심 요약beta
- 노동절인 1일은 전국이 흐리다가 오전에 서쪽부터 맑아지겠다.
- 이른 새벽 대전·충남·충북·전라·경상권 일부에 비가 오겠다.
- 아침 최저기온 7~12도, 낮 최고기온 18~25도로 큰 일교차가 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 노동절이자 금요일인 1일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 큰 일교차가 예상된다. 일부 지역에는 비가 오겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리다가 오전에 서쪽부터 차차 맑아지겠다. 이른 새벽에 대전·충남남동내륙과 충북남부, 전라동부, 아침까지 경상권에 비가 오는 곳이 있겠다.
새벽에 강원남부와 그 밖의 충청권내륙은 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다.
아침 최저기온은 7~12도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲청주 11도 ▲대전 10도 ▲전주 9도 ▲광주 8도 ▲대구 11도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 18~25도가 전망된다. ▲서울 25도 ▲인천 21도 ▲수원 22도 ▲춘천 24도 ▲강릉 21도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 21도 ▲광주 22도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com