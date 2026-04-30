전재수 부산시장 후보 "HMM 부산 이전 합의 환영…경제 구조 전환 기대"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 30일 HMM 노사 부산 이전 합의를 환영했다.
- 이번 이전은 부산 경제 전환점으로 양질 일자리 창출과 해양 클러스터 형성을 가속한다.
- 부산시당도 HMM 이전을 해양수도 완성 출발점으로 평가하며 15조 경제 효과를 기대한다.
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14조원 매출 효과와 클러스터 형성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 HMM 노사 간 부산 이전 합의에 대해 환영 입장을 밝혔다. 부산 해양수도 구축의 핵심 축이 될 대형 해운사 이전이 가시화됐다는 평가다.
전 후보는 30일 입장문을 통해 "HMM 노조와 구성원의 결단에 깊이 감사한다"며 "이번 이전은 부산 경제 구조를 바꾸고 양질의 일자리 창출로 이어질 전환점"이라고 말했다.
HMM은 국내 최대 국적선사이자 세계 8위 컨테이너 선사로 지난해 매출 10조 8914억원 규모다. 본사 이전이 현실화되면 해양수산부와의 정책·행정 협업이 강화되고 해운·항만·물류 전반에서 시너지 효과가 기대된다.
오는 2028년 3월 개청 예정인 해사전문법원과 연계해 해양 분쟁 대응 역량이 높아지고 향후 동남투자공사 설립까지 더해질 경우 해양금융 기반도 구축될 전망이다. 행정·산업·사법·금융 기능이 결합된 해양 클러스터 형성에 속도가 붙을 것으로 보인다.
전 후보는 해양수산부 장관 재임 시절부터 해수부와 산하 공공기관, HMM 등 해운 대기업의 부산 이전을 지속 추진해 왔다. 앞서 SK해운과 에이치라인해운 본사를 부산으로 유치한 데 이어 HMM까지 이전할 경우 부산 소재 해운 대기업 매출 규모는 약 14조원에 달한다.
그는 대통령선거 당시 '해양수도 부산 공약 4종 세트' 설계에도 관여했다. 해수부 이전, 해운 대기업 본사 이전, 해사전문법원 설치, 동남투자공사 설립이 골자다.
전 후보는 "해양수도특별법 제정과 북극항로 시범운항 등 정책 기반이 마련되고 있다"며 "해운 대기업 집적과 공공기관 이전을 통해 부산을 명실상부한 해양수도로 만들겠다"고 강조했다. 이어 "HMM 본사 이전이 차질 없이 진행되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
HMM 본사 이전 안건은 다음 달 8일 주주총회에서 최종 의결될 예정이다.
더불어민주당 부산시당도 별도 성명을 내고 "HMM 노사의 이전 합의는 해양수도 부산 완성의 출발점"이라며 환영했다. 이어 "대형 해운사 집적을 통해 2만 개 이상의 일자리 창출과 향후 5년간 약 15조원 규모의 경제 효과가 기대된다"고 언급했다.
ndh4000@newspim.com