DL이앤씨, 1분기 영업이익 1574억…전년比 94% 급증

AI 핵심 요약beta
- DL이앤씨가 30일 1분기 실적을 발표했다.
- 매출은 1조7252억원으로 4.6% 줄었으나 영업이익은 1574억원으로 94.3% 늘었다.
- 신규수주는 2조1265억원으로 39.3% 증가하며 수익성 개선 성과를 보였다.
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영업이익률 9.1% 달성
신규 수주 39.3% 증가
원가율 개선 성과
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 올해 첫 분기부터 철저한 원가 관리와 선별 수주 전략을 바탕으로 확연하게 개선된 수익 지표를 내놨다.
30일 DL이앤씨는 잠정 실적발표를 통해 올 1분기 연결기준 매출이 전년 동기(1조8082억원) 대비 4.6% 감소한 1조7252억원을 기록했다고 밝혔다.
영업이익은 1574억원으로 전년 동기(810억원) 대비 94.3% 증가했다. 영업이익률 역시 9.1%로 전년 동기(4.5%) 대비 4.6%포인트(p) 상승했다.
DL이앤씨 관계자는 "수익성 중심 경영 기조가 본격적으로 성과로 이어졌다"며 "주택·건축 부문에서 원가율이 뚜렷하게 개선되며 수익성 회복이 가속화됐다"고 말했다.
이익 지표 전반에서도 개선 흐름이 이어졌다. 매출총이익은 2636억원으로 전년 동기(1931억원) 대비 36.5% 증가했다.
당기순이익은 전년 동기(302억원) 대비 429.5% 증가한 1601억원으로 개선됐으나 직전 분기(2053억원)와 비교하면 22.01% 감소했다. 이는 실적 부진이 아닌 전기에 반영된 일회성 요인에 따른 기저효과다.
지난해 4분기 DL이앤씨는 일부 사업 지연 등에 따른 대손상각비와 손상차손 등 대규모 비용을 한 번에 털어내 세전이익은 급감했다. 이 과정에서 장부상 이연법인세 수익이 발생하며 당기순이익이 크게 오른 바 있다.
올 1분기 신규수주는 2조1265억원으로 전년 동기 대비 39.3% 증가했다. 수익성 중심의 선별 수주 기조를 유지하는 가운데 DL이앤씨와 DL건설 모두 전년 대비 수주 실적이 개선되며 안정적인 성장 흐름을 이어갔다는 평가다.
성남신흥1구역(3648억원), 대전도마13구역(3265억원) 등 도시정비사업과 남부내륙 5-1공구(1310억원), 중봉터널(1879억원) 등 주요 인프라 사업을 중심으로 성과가 이어졌다. 플랜트 부문에서는 약 5000억원 규모의 제주 청정 LNG 복합화력발전소 건설공사의 낙찰자로 선정됐다.
전년 말(2조532억원) 대비 현금 및 현금성 자산은 2조2453억원으로 확대됐으며, 차입금은 9651억원 수준으로 전년 말과 비슷한 수준을 유지했다. 순현금은 전년 말(1조896억원) 대비 1906억원 증가한 1조2802억원으로 집계됐다. 부채비율은 87.5%다.
DL이앤씨 관계자는 "이번 실적은 수익성 중심 체질 개선이 가시적인 성과로 나타난 결과"라며 "선별 수주와 철저한 리스크 관리를 바탕으로 안정적인 이익과 현금흐름을 지속 창출해 업계 최고 수준의 수익성과 재무 경쟁력을 확고히 해 나갈 것"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com