[패치노트] 레이븐2·쿠키런: 오븐브레이크·서머너즈 워·서든어택 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 MMORPG '레이븐2' 출시 2주년을 기념해 'ZERO 업데이트' 티저 사이트를 오픈했다고 30일 밝혔다. 이번 업데이트는 대규모 업데이트로 오는 5월 27일 진행될 예정이며, 티저 사이트를 통해 업데이트 방향성과 키아트가 먼저 공개됐다. 넷마블은 슬로건 "MMORPG, 다시 ZERO에서 시작하라"를 내걸고, 공식 포럼과 SNS 등을 통해 업데이트 상세 내용을 순차적으로 안내할 계획이다.

[사진= 넷마블]

데브시스터즈 쿠키런: 오븐브레이크가 시즌11 '석염사 수라도' 업데이트를 진행했다. 신규 레전더리 '암염권갑 쿠키'와 펫·보물, 무림 테마 스킨이 추가됐으며, 신규 타이틀 모드 '무령비림 평천하'와 떼탈출 에피소드가 공개됐다. 농심 새우깡 55주년 컬래버도 함께 실시된다.

컴투스는 '서머너즈 워' 출시 12주년을 맞아 덱 구성 저장 기능 '덱 프리셋'을 업데이트하고 기간 한정 '깜짝 상점'을 오픈했다. 프리셋과 '덱 연구소'로 장비·세팅을 효율적으로 관리할 수 있으며, 월드 아레나 등 편의성도 개선됐다. 상점은 5월 24일까지 운영되며 다양한 소환서와 아이템을 제공한다.

넥슨은 30일 온라인 FPS 게임 '서든어택'에 스피드 웨폰챌린지 모드 신규 개인전 전장 '고궁'을 업데이트했다. 한국적 분위기의 '고궁'에서는 적을 처치할 때마다 무기가 최대 30단계까지 순차적으로 교체되며, 30킬을 달성한 이용자가 승리하게 된다. 이번 업데이트를 기념해 5월 14일까지 '고궁' 전용 미션을 수행하면 보상 아이템을 지급하는 한편, 신규·복귀 유저를 위한 '서든 가이드'와 패스형 보상 콘텐츠 '콤보패스 2026 시즌2', PC방 이벤트 등 프로모션도 함께 진행한다.

넥슨은 5월 1일 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 서비스 6주년을 기념한 업데이트를 진행한다. 신규 트랙 '대저택 골드 러쉬'와 카트 '세이버 골드' 시리즈를 추가하고, 골든 슈퍼위크, 복귀·신규 유저 성장 지원, 6주년 코스튬·펫·K코인·에너지 크리스탈 지급 등 각종 이벤트를 순차적으로 진행할 예정이다.

넷마블은 액션 어드벤처 RPG <왕좌의 게임: 킹스로드>의 닉네임 선점 이벤트를 5월 8일 오후 2시부터 공식 웹사이트에서 진행한다. 현재 PC·모바일 사전등록을 통해 '북부 의상' 코스튬, 비약 꾸러미, 보급품 상자, 프로필 테두리와 배경, 외형 변경권, 탈것 및 마구 세트 등 보상을 제공 중이며, 게임은 5월 14일 PC 선공개, 5월 21일 모바일 포함 그랜드 론칭을 앞두고 있다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어'가 론칭 반주년을 맞아 하프 애니버서리 업데이트 '어라이즈'를 실시했다. 신규 로그라이크 콘텐츠 '출격'과 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해' 시즌 3, 시즈널 전투원 '하이데마리'가 추가됐으며, 전술 위임 모드 도입 등 편의성 개선과 함께 5성 전투원·파트너 선택권, 대량 무료 구출 등 대규모 기념 이벤트가 진행된다.

넥슨은 모바일 방치형 RPG '메이플 키우기' 출시 반주년을 맞아 6월 11일까지 대규모 이벤트 '반주년 메키 페스티벌'을 진행한다. 20~98레벨 대상 1+1 버닝 이벤트와 미니게임 '플래그 레이스'를 운영하고, 신규 해적 직업 '바이퍼'·'캡틴'과 보스 레이드 '혼테일', 주간 콘텐츠 '스타포스 필드' 등 콘텐츠 업데이트도 함께 선보인다.

넷마블은 수집형 RPG <세븐나이츠 리버스>에 신규 마법형 영웅 '오목'을 추가하고 관련 이벤트 시나리오 '우리가 서로의 숲이 되었을 때'를 공개했다. 이용자는 시나리오 및 도전 이벤트를 통해 전설 영웅 소환권, 빛나는 스킬 강화석 등을 획득할 수 있으며, 영웅 합성 시스템에 (구)세븐나이츠 영웅 위시 선택 및 200회 합성 시 1종 확정 획득 기능이 추가됐다. 어린이날, 1주년 전야제 출석, 어버이날 등 기념 이벤트를 통해 영웅·펫 소환권과 각종 성장 재화도 제공한다.

넥슨은 모바일 MMORPG 'V4'에 신규 시즌 'CROWN'을 적용하고 캐릭터 능력치를 강화할 수 있는 '칭호' 시스템을 도입했다. 협동 콘텐츠 '실루나스 방어전' 신규 스테이지 추가 및 보상·진행 속도 개선, 신화 등급 메달 추가, 아처·액슬러 밸런스 조정, 파티 레이드 매칭 및 휴식 보상 구조 개편도 함께 이뤄졌다. 7월까지 '바람의나라 30주년 기념 몽환의 틈', '시즌 CROWN 스타터 페스티벌' 등 다양한 이벤트를 통해 각종 성장 아이템과 시즌 주화를 제공한다.

엔씨소프트는 5월 연휴 맞이 게임 이벤트를 진행한다. '리니지2'에서 5월 20일까지 정원사의 초대, 가정의 달 문장 강화 이벤트를 통해 꽃바구니 보스 클리어와 문장 강화·컬렉션 등록 보상으로 각종 버프와 능력치 상승 효과를 제공한다.

'아이온'에서는 5월 13일 정기점검 전까지 실렌테라 회랑·메사 지역 일일 퀘스트 보상에 공훈 훈장과 재련석을 추가 지급하는 이벤트 2종을 진행한다. '아이온2'에서는 5월 20일까지 싱그러운 바람의 축제 이벤트를 열어 신규 패스와 접속·원정·초월 미션 보상으로 이벤트 재화 '싱그러운 라임'을 지급하고 이를 각종 티아라, 재련 보상권, 에너지, 이용권 등으로 교환할 수 있다.

'리니지 클래식'에서는 5월 6일까지 린델의 꿈나라 모험 이벤트 던전에서 몬스터 처치 시 획득하는 꿈결 종이학을 버프 아이템과 물약 등으로 바꿀 수 있도록 운영한다. '리니지M'에서는 4월 29일부터 5월 6일까지 어린이날 선물 상자 이벤트 시련 던전과 특수 던전 이용 시간 1시간 증가, 5월 5일 특별 푸시 보상을 제공한다.

'리니지2M'에서는 5월 1일 오후 8시 20분부터 진행되는 바이움 백 어택 이벤트에서 이용자가 솔리나로 변신해 던전에 입장, 보스를 공략하면 서버 유형에 따라 바이움 관련 신화·전설 스킬북, 클래스, 아가시온 선택 상자 등을 차등 지급한다.

스마일게이트는 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'에 신규 5성 자연 속성 기사 영웅 '에스텔'을 업데이트했다. 에스텔은 메인 에피소드 6 파트 1 '종언의 만가'의 주요 인물로, 아군의 피해를 대신 받고 생명력을 회복하며 파티를 보호하고, 적에게 '상처'를 누적시키는 스킬과 방어력 50%를 관통하는 3스킬 '눈부신 일격'을 보유하고 있다.

넷마블은 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG <킹 오브 파이터 AFK>에 신규 파이터 '바네사'를 추가하고 5월 13일까지 픽업 및 시너지 픽업 이벤트를 진행한다. '바네사'는 초고속 펀치와 변칙 복싱을 활용하는 비밀 조직 에이전트이자 가정주부 설정의 파이터로, 시그니처 스킬 '크레이지 펀처', '대시 펀처'를 보유했다. 이와 함께 '럭키 엘피'(5월 4~8일)에서 레전드 서포터 '카만 콜', '꿈빛 기록'(5월 7~20일)에서 바네사 모티프의 여우형 레전드 펫 '스칼렛'과 '크로믹'을 제공하는 이벤트도 진행된다.

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