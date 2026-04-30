청와대, 트럼프 '주독 미군 감축' 발언에 "주한미군 감축 논의 전혀 없다"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 30일 트럼프 대통령의 독일 주둔 미군 감축 검토에 유의한다.
- 청와대는 주한미군 안정 주둔을 위해 미국과 긴밀 협력한다.
- 강유정 수석대변인은 주한미군 감축 논의가 없다고 밝혔다.
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"전 세계 미군 전력 검토와 변화 가능성 유의
굳건한 한미 연합태세, 美와 긴밀히 협력 중"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 30일 도널드 트럼프 미국 대통령의 독일 주둔 미국 감축 검토 언급과 관련해 "정부는 전 세계 미군 전력 태세 검토와 변화 가능성에 유의하고 있다"고 밝혔다.
청와대 관계자는 언론 공지를 통해 "주한미군이 안정적 주둔 아래 굳건한 한미 연합방위 태세에 기여할 수 있도록 미국 측과 긴밀히 협력 중"이라고 말했다.
또 강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론과 만나 "현재 한미 간의 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없음을 알려드린다"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 29일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다"며 "조만간 결정이 내려질 것"이라고 밝혔다.
현재 독일에는 3만9000명의 미군이 주둔하고 있으며, 유럽 전체로는 8만5000명 이상이 배치돼 있다. 트럼프 대통령은 구체적인 감축 규모와 시기는 명시하지 않았다.
트럼프 대통령의 이 같은 발언은 미국의 이란 전쟁 지원 요청에 응하지 않은 독일에 대한 보복이라는 해석이 많다. 미국과 이스라엘은 지난 2월 28일 이란 공격을 개시한 이후 호르무즈 해협 재개방을 위한 협조를 주요 국가들에게 부탁했다.
당시 독일을 비롯해 영국·프랑스·스페인 등은 미국의 기지 사용과 지원 요청을 거절하거나 사실상 묵살했다.
특히 프리드리히 메르츠 독일 총리는 "미국이 아무런 전략 없이 전쟁에 뛰어들었다"며 "이란 지도부에 의해 미국 전체가 굴욕을 당하고 있다"고 날을 세웠다.
실제 미국이 주독 미군 감축에 나설 경우 유럽 내 미군과 주한미군까지 영향을 받을 수 있다는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 그간 여러차례 이란 전쟁 지원 요청을 외면한 유럽 동맹국들을 향해 불만과 비판의 목소리를 내왔다.
pcjay@newspim.com