김경수·박완수, TV토론 신경전 격화…"회피냐 조율이냐"

AI 핵심 요약beta
- 경남지사 선거를 앞두고 국민의힘 박완수 후보 측이 더불어민주당 김경수 후보의 방송토론 일정 조율을 검증 회피라고 비판했다.
- 박완수 선대위는 5월 11일로 예정된 토론이 불투명해졌다며 도민의 알 권리를 외면하는 비겁한 회피라고 주장했다.
- 김경수 후보 측은 토론 회피 이유가 없으며 정상적으로 일정 조율 중이라고 맞섰다.
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검증 책임 공방 속 정책 대결 장 마련 여부 주목
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남지사 선거를 앞두고 여야 후보 간 방송토론 일정 조율을 둘러싼 공방이 가열되고 있다.
국민의힘 박완수 경남지사 후보 선거대책위원회가 더불어민주당 김경수 경남지사 후보 측의 방송토론 일정 조율을 두고 "검증 회피"라며 포문을 열었다.
박완수 선대위는 30일 성명을 내고 "당초 5월 6일로 예정된 방송토론이 11일로 한 차례 연기된 데 이어, 해당 일정마저 불투명해졌다"며 "도민의 알 권리를 외면하는 비겁한 회피"라고 주장했다.
유해남 선대위 수석대변인은 "방송사 측이 김경수 후보 측의 11일 불참 의사를 전달해왔다"며 "이로 인해 박완수 지사와 진보당 전희경 후보 간 2인 토론 또는 일정 재연기 가능성이 제기된 상황"이라고 설명했다.
이어 "11일 이후에는 각종 언론사 초청 및 법정 토론이 예정돼 있어 추가 연기는 사실상 토론 무산 의도"라며 "이는 단순 일정 문제가 아닌 도민 검증을 피하려는 정치적 판단"이라고 비판했다.
선대위는 방송토론의 공공성을 강조했다. 유 대변인은 "도지사 후보라면 정책과 도정 성과를 도민 앞에서 검증받는 것이 당연한 책무"라며 "공개 검증을 회피하는 모습은 책임 있는 자세가 아니다"고 지적했다.
또 부울경 메가시티 실효성, 경제·일자리 대책, 과거 도정 중단에 따른 책임 문제 등을 거론하며 "핵심 현안에 대한 분명한 입장 표명이 필요하다"고 압박했다.
선대위는 김 후보 측에 ▲5월 11일 토론 즉각 응답 ▲정치적 고려에 따른 일정 지연 중단 ▲연기 사유 공개 등을 촉구했다.
이에 대해 더불어민주당 김경수 후보 측은 "토론을 회피할 이유가 없다"며 맞섰다.
김명섭 대변인은 입장문을 통해 "경남 대전환을 위한 정책 토론은 언제든 환영한다"며 "서경방송과 LG헬로비전 등과 정상적으로 일정 조율을 진행 중이며, 제안된 토론회에는 참여할 것"이라고 말했다.
이어 "일정 협의 과정을 '검증 회피'로 몰아가는 것은 사실과 다르다"며 "상대 흠집내기식 공세는 바람직하지 않다"고 각을 세웠다.
양측이 방송토론 일정과 책임 공방을 이어가면서 경남지사 선거를 둘러싼 신경전이 한층 격화되는 양상이다.
news2349@newspim.com