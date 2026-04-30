[마감시황] 코스피, 고점 부담에 후퇴…외국인·기관 동반 매도

AI 핵심 요약beta
- 코스피가 30일 초반 사상 최고가 경신 후 하락 전환해 6598.87로 마감했다.
- 개인이 1조8103억원 순매수했으나 외국인과 기관이 각각 1조6797억원, 1011억원 순매도했다.
- 매파적 FOMC와 고유가 부담 속 코스닥도 1192.30으로 2.29% 하락 마감했다.
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외국인 1.6조 순매도 속 개인만 1.8조 '사자'
코스닥 2%대 하락…환율 1480원대 상승
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 30일 장 초반 사상 최고가를 경신했지만 매파적 통화정책 우려와 고유가 부담 속에 하락 전환하며 6600선 아래로 밀렸다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 92.03포인트(1.38%) 내린 6598.87에 거래를 마쳤다. 개인이 1조8103억원을 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 1조6797억원, 1011억원을 순매도했다.
지수는 장 초반 6750.27까지 오르며 또다시 역대 최고치를 갈아치웠으나, 이후 차익실현 매물과 대외 불확실성에 밀려 하락 전환했다.
시가총액 상위 종목은 대부분 약세를 보였다. 삼성전자(-2.43%), SK하이닉스(-0.54%), 삼성전자우(-3.18%), 현대차(-4.50%), LG에너지솔루션(-2.64%), 두산에너빌리티(-1.63%), 한화에어로스페이스(-0.21%), HD현대중공업(-0.72%), 삼성바이오로직스(-0.20%) 등이 하락했다. 반면 SK스퀘어는 1.33% 상승하며 상대적인 강세를 나타냈다.
코스닥 지수도 약세로 마감했다. 코스닥은 전 거래일보다 27.96포인트(2.29%) 내린 1192.30에 거래를 마쳤다. 개인이 6536억원 어치 사들였지만, 외국인과 기관이 각각 3004억원, 3107억원 어치를 팔아치우며 지수를 끌어내렸다.
코스닥 시장에서는 에코프로(-4.38%), 에코프로비엠(-3.06%), 알테오젠(-3.03%), 삼천당제약(-6.21%), 코오롱티슈진(-5.03%), HLB(-3.49%), 에이비엘바이오(-5.07%), 리가켐바이오(-5.71%) 등이 일제히 하락했다. 반면 리노공업은 6.42% 급등했고, 레인보우로보틱스는 보합(0.00%) 마감했다.
이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 매파적 연방공개시장위원회(FOMC)와 고유가로 인한 인플레이션 부담을 소화하며 약세 흐름을 보였다"며 "금일 새벽 진행된 FOMC 회의에서 중동 지정학적 불확실성이 야기한 인플레이션 압력을 경계하는 모습"이라고 설명했다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1479.0원)보다 4.3원 오른 1483.3원에 마감했다.
rkgml925@newspim.com