KB국민은행, 세이프웨어와 시니어 안전 케어 구축 위한 업무협약

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 29일 세이프웨어와 에이지테크 기반 시니어 케어 업무협약을 맺었다.
- 고령화 대응을 위해 금융·비금융 서비스 상호 지원과 브랜드 홍보를 추진한다.
- 5월 KB라이프 에이지테크랩에서 세이프웨어 낙상 방지 에어백 벨트 체험 행사를 연다.
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고령사회 핵심시장 선점 위한 전략적 파트너십
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 개인형 스마트 인체보호 솔루션 기업 세이프웨어(대표이사 신환철)와 손잡고 고령사회 핵심시장 공략에 나선다고 30일 밝혔다.
양사는 지난 29일 KB국민은행 여의도 신관에서 '에이지테크(Age-Tech) 기반의 시니어 토탈 케어 솔루션 공동발굴을 위한 업무협약'을 맺었다.
이번 협약은 빠르게 진행되는 고령화 사회에 선제적으로 대응하고, 시니어 세대를 위한 금융·비금융 서비스를 함께 제공하기 위해 마련됐다.
주요 협약 내용은 ▲시니어 고객 대상 금융·비금융 서비스 제공을 위한 상호 지원 ▲시니어 Biz 양사 브랜드(KB골든라이프 등) 상호 홍보 ▲시니어 고객 접점 확대를 위한 상호 협력 등이다.
5월중 서울 강남구 역삼동 KB라이프 에이지테크랩에서 세이프웨어가 자체 개발한 시니어 낙상 방지 에어백 벨트 '레디(REDY)'를 직접 착용해보고 낙상 위험도를 측정하고 체험할 수 있는 행사도 진행할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com