IBK기업은행, 중소기업 역량 강화 'AI·경영 혁신캠프' 성료

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 22일부터 24일까지 AI·경영 혁신캠프를 성공 마쳤다.
- 중소기업 경영진 44명이 참여해 AI 실무 중심 교육을 받았다.
- 사후 AI ACT 컨설팅 지원으로 중소기업 AI 격차 해소에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행(은행장 장민영)은 지난 22일부터 24일까지 2박 3일간 진행한 제3회 'AI·경영 혁신캠프'를 성공적으로 마쳤다고 30일 밝혔다.
이번 캠프에는 기업은행 거래 중소기업의 경영진과 중간 관리자 44명이 참여했다. 기업은행은 2025년 제1회 '혁신리더 캠프'를 시작으로 현재까지 총 150명의 수료생을 배출했다.
정부의 중소기업 AI 활성화 기조에 발맞춰 경영전략, 인사관리 등 기업 운영 전반에 AI를 즉시 도입할 수 있는 실무 중심의 커리큘럼으로 구성됐다. 참가자들이 현업에서의 AI 활용 사례를 공유하고 실질적인 경영 인사이트를 나누는 세션이 큰 호응을 얻었다.
기업은행은 사후관리 프로그램으로 'AI ACT 컨설팅'도 지원한다. IBK컨설팅센터의 전문 컨설턴트가 기업 현장에 상주하며 맞춤형 컨설팅을 제공해 AI가 경영 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 도울 계획이다.
이건홍 혁신금융그룹장은 "중소기업의 AI 격차를 해소하고 AI가 조직 전반에 확산돼 새로운 성장동력으로 자리 잡을 수 있도록 수준 높은 교육과 컨설팅 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com