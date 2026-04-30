한미약품, 1분기 매출 3929억원 달성…로수젯·북경한미 실적 견인

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 30일 1분기 연결 기준 매출 3929억원, 영업이익 536억원을 기록했다.
- 순이익은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 511억원이며 R&D에 652억원을 투자했다.
- 중국 현지법인과 API 계열사 실적 개선에 힘입어 GLP-1 비만치료제 연내 상용화를 추진 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 올해 1분기 연결 기준 매출 3929억원, 영업이익 536억원을 기록했다고 30일 공시했다. 같은 기간 순이익은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 511억원으로 집계됐다. 연구개발(R&D)에는 매출 대비 16.6%에 해당하는 652억원을 투자했다.
전년 동기 파트너사 임상 시료 공급에 따른 일회성 기저효과가 영업이익에 영향을 미쳤으나, 주요 제품 성장과 자회사 실적 개선에 힘입어 전반적인 성장세는 유지됐다.
한미약품의 1분기 원외처방 매출(UBIST 기준)은 2776억원을 기록했다. 회사는 2018년부터 8년 연속 국내 원외처방 매출 1위를 유지하고 있다. 주요 품목별로는 이상지질혈증 치료 복합신약 '로수젯'이 전년 동기 대비 9.2% 증가한 593억원의 처방 실적을 기록했으며, 고혈압 치료제 '아모잘탄패밀리' 364억원, 위식도역류질환 치료제 '에소메졸패밀리' 146억원 등의 매출을 올렸다.
한미약품은 국내 영업·마케팅 역량과 현장 전문성을 바탕으로 의료진과의 협업을 강화하는 한편, 글로벌 제약사와의 파트너십을 통해 사업 경쟁력을 확대하고 있다.
중국 현지법인 북경한미약품은 1분기 매출 1064억원, 영업이익 236억원, 순이익 218억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 10.3% 증가했으며, 영업이익과 순이익은 각각 107.7%, 119.2% 증가했다. 이는 중국 내 재고 소진에 따른 기저효과와 함께 어린이 정장제 '마미아이', 성인 정장제 '매창안' 등의 판매 호조가 영향을 미친 것으로 분석된다.
원료의약품(API) 전문 계열사 한미정밀화학은 1분기 매출 217억원을 기록했으며, 고수익 위탁개발생산(CDMO) 신규 수주 확대에 힘입어 영업이익이 흑자 전환했다.
한미약품은 신약 개발 로드맵에 따라 차세대 성장 동력 확보와 글로벌 임상 진전을 병행하고 있다. 현재 비만·대사질환, 희귀질환, 항암 등 분야에서 약 30여 개 혁신신약 파이프라인을 운영 중이며, 신규 모달리티를 접목해 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
특히 GLP-1 기반 비만 치료제 '에페글레나타이드'의 연내 상용화를 목표로 전사 협의체를 구성하는 등 준비 작업을 진행 중이다.
황상연 한미약품 대표이사는 "한미의 경영이념인 '인간존중, 가치창조'를 바탕으로 R&D 중심 혁신을 가속화해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"며 "올해는 주요 신약개발 과제에서 임상 진전을 확인하는 중요한 시기가 될 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com