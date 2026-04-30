노동절 도심 대규모 집회로 교통혼잡 예상..."가급적 대중교통 이용"

AI 핵심 요약beta
- 양대 노총이 1일 서울 도심과 여의도에서 대규모 집회와 행진을 한다.
- 민주노총은 세종대로에서 오후 3시 집회 후 종로 등 행진한다.
- 경찰은 교통경찰 200명 배치해 혼잡 최소화와 지하철 이용을 당부한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 오는 1일 노동절을 맞이해 양대 노총이 서울 도심권과 여의도권에서 대규모 집회와 행진을 예고하면서 교통혼잡이 예상된다.
30일 경찰 등에 따르면 노동절인 1일 민주노총은 세종대로 일대에서, 한국노총은 여의대로 일대에서 각각 수만 명이 참여하는 대규모 집화와 행진을 개최한다.
구체적으로 오후 1시부터는 종로와 을지로, 율곡로 등 도심 곳곳에서 민주노총 산하 여러단체의 사전집회가 개최된다. 오후 3시부터는 민주노총이 도심권 세종도로 구간 내에서 대규모 인원이 참석하는 집회를 개최한다. 이후 오후 4시부터 종로와 남대문로를 이용해 한은교차로와 소공로를 경유해 시청교차로까지 행진을 진행한다.
영등포권은 오후 2시부터 여의대로에서 집회가 개최돼 집회장소 주변에 교통정체가 예상된다.
서울경찰청은 교통혼잡으로 인한 시민불편을 최소화하기 위해 집회 장소에 가변차로 운영 등 교통관리를 위해 교통경찰 200여 명을 배치할 예정이라고 밝혔다.
서울경찰청 관계자는 "도심권은 세종대로와 소공로로 일대에서 영등포권은 여의대로 일대에서 극심한 교통혼잡가 예상된다"며 "가급적 지하철을 이용하고, 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인해달라"고 당부했다.
gdy10@newspim.com