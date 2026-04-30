해군1함대, '강원함·강원FC' 상생협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 해군 제1함대사령부가 30일 동해 군항의 강원함에서 강원FC와 업무협약을 체결했다.
- 협약은 민·군 유대 강화를 위한 것으로 상호 신뢰를 바탕으로 국가안보에 기여하고 상생적 발전을 도모한다.
- 1함대는 안보교육과 군악대 공연을 제공하고 강원FC는 장병에게 경기 관람 기회를 제공할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부는 동해 군항에 정박 중인 강원함에서 강원FC와 '1st Fleet & Great Union' 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 민·군 유대 강화를 위한 것으로, 조충호 1함대사령관과 김병지 강원FC 대표이사 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 협약의 주된 목적은 상호 신뢰를 바탕으로 국가안보에 기여하고 상생적 발전을 도모하는 것이다.
이번 일을 통해 1함대는 강원FC 임직원 및 가족에게 안보교육, 군악대 공연, 군용 물자 전시 등을 제공하여 보안 의식을 함양할 예정이다. 반면, 강원FC는 1함대 장병과 군무원을 위해 경기 관람 기회를 제공하고 체육행사 참여를 통해 장병의 복지를 지원할 계획이다.
조충호 1함대사령관은 "해군과 지역 스포츠 구단이 함께 민·군 상생의 가치를 실현하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 협력을 통해 장병 복지와 지역사회 발전에 기여하겠다"고 말했다.
한편, 1함대는 창설 80주년을 맞아 '지역상생 80주년'을 기념하고 민·군 상생의 가치를 부각하기 위한 다양한 프로그램을 추진할 예정이다.
onemoregive@newspim.com