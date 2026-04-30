[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 유진그룹은 '지속가능한 성장과 도약'을 기조로 2026년도 임원 승진 인사를 5월 1일부로 단행한다고 30일 밝혔다.
◇ 부사장 승진
▲ 동양 개발/건설부문 대표이사 유정민
◇ 전무 승진
▲ 그룹혁신부문 준법지원센터장 (겸) 법무팀장 이상규 ▲ 그룹혁신부문 인사기획팀장(겸) 경영지원팀장 강성모 ▲ 유진투자증권 경영전략본부장 이상식 ▲ 유진투자증권 감사총괄 한재혁
◇ 상무 승진
▲ 동양 리스크관리담당 정원영 ▲ 동양 사업관리팀장 고현구 ▲ 동양 전략기획담당 황부익 ▲ 동양 인사총무담당 안준수 ▲ 유진투자증권 WM본부장 유만식 ▲ 유진투자증권 Wholesale본부장 박민성 ▲ 유진투자증권 경영지원실장 송경재 ▲ 유진투자증권 전략금융실장 이승민
◇ 상무보 선임
▲ 동양 개발운영팀장 조승범 ▲ 동양 공사관리팀장 이종면 ▲ 유진투자증권 리스크심사팀장 송상우 ▲ 유진투자증권 채권솔루션실장 전소진 ▲ 유진투자증권 WM전략실장 안성재
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