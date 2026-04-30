[서울시의원 후보] 국민의힘 강북구 1~4선거구, 이종환·정초립·한수종·강경덕

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 30일 강북구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 1선거구 이종환, 2선거구 정초립, 3선거구 한수종, 4선거구 강경덕이다.
- 각 후보는 의정·지역 활동 경험을 바탕으로 6·3 지방선거에 출마한다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 강북구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 강북구는 주거 재정비와 교통, 생활 인프라 개선 수요가 맞물린 지역이다.
30일 정치권에 따르면 국민의힘은 강북구 1~4선거구 서울시의원 후보로 이종환·정초립·한수종·강경덕 후보를 확정했다.
강북구 서울시의원 선거구는 번1동·번2동·수유2동·수유3동을 포함한 1선거구, 수유1동·우이동·인수동을 포함한 2선거구, 삼양동·송천동·삼각산동을 포함한 3선거구, 미아동·송중동·번3동을 포함한 4선거구로 구성된다
◆ 강북구 1선거구 이종환 후보
1956년생인 이종환 후보는 영훈고등학교 운영위원장을 지냈다.
제10대와 제11대 서울특별시의회 의원으로 활동했으며 문화체육관광위원회 위원장과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 서울특별시의회 부의장과 문화체육관광위원회 위원으로 활동하고 있다.
시의회 재선 의원으로 의정 경험을 이어오고 있으며 다양한 특별위원회 활동을 통해 정책 분야 경험을 쌓아왔다.
◆ 강북구 2선거구 정초립 후보
1981년생인 정초립 후보는 성균관대학교 사회복지학과를 졸업했다.
제9대 강북구의회 의원으로 도시복지위원회 부위원장과 운영위원회 위원으로 활동하고 있다.
국민의힘 중앙청년위원회 대변인과 전국청년지방의원협의회 대변인, 서울시당 부위원장 등을 맡고 있으며 강북 당원협의회 지방자치특위 위원장으로 활동하고 있다.
◆ 강북구 3선거구 한수종 후보
2002년생인 한수종 후보는 신일고등학교를 졸업했다.
국민의힘 강북(을) 당원협의회 청년위원장으로 활동하고 있으며 사회적협동조합 청신호 간사를 맡고 있다.
건설업에 종사하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 강북구 4선거구 강경덕 후보
1974년생인 강경덕 후보는 대전동아공업고등학교 토목과를 졸업했다.
국민의힘 책임당원협의회 제5기 서울북부본부장을 맡고 있으며 한국자유총연맹 강북구지회 지회장을 지낸 바 있다.
㈜탑 오성스틸회사 대표로 활동하며 지역 사회 기반 활동을 이어가고 있다.
oneway@newspim.com