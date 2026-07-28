장동혁 "李정부, 상가·사무실 고쳐 집 늘린다 해...총리·장관부터 살아보라"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 28일 정부의 부동산정책과 대출규제를 비판했다.
- 재개발·재건축 규제와 유동성 확대가 집값 폭등과 청년·서민 고통을 키웠다고 했다.
- 비아파트 공급 방안과 이재명 대통령의 부동산 행태를 내로남불이라며 정권 심판을 경고했다.
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서울 전셋값·주택가격전망지수 거론하며 부동산 정책 맹공
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 28일 정부가 주택 공급 부족과 시중 유동성 확대를 자초해 놓고 청년과 서민의 대출만 옥죄고 있다며 부동산 정책 전반을 강하게 비판했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 전날 국무총리 주재 부동산 토론회에서 이억원 금융위원장이 "공급이 충분하지 않고 시장 유동성이 굉장히 넘쳐나는 상황에서 대출을 조금이라도 풀면 다시 주택시장을 자극하게 되고 가격이 올라가는 악순환이 생긴다"고 발언한 것을 겨냥했다.
그는 "공급이 충분하지 않은 이유는 재개발과 재건축까지 다 묶어놓은 이 정권의 부동산 폭정 탓"이라며 "시장 유동성이 넘쳐나는 것도 이 정권이 앞뒤 안 가리고 돈을 마구 푼 탓"이라고 주장했다.
이어 "결국 본인들이 다 망쳐놓고 대출은 조금이라도 풀지 않겠다고 한다"며 "청년과 서민들은 다 죽으라는 소리"라고 비판했다.
김윤덕 국토교통부 장관이 제시한 비아파트 공급 활성화 방안에 대해서도 날을 세웠다. 장 대표는 "심지어 상가와 사무실을 고쳐서 집을 늘리겠다고 한다"며 "총리와 장관들부터 거기에 들어가 살아보라"고 말했다.
장 대표는 "서울 전셋값이 사상 최초로 7억원을 돌파했고 그나마 매물 찾기도 하늘의 별 따기"라며 "한국은행이 발표한 7월 주택가격전망지수는 127로, 2021년 9월 이후 4년 10개월 만에 최고를 기록했다"고 했다.
그러면서 "앞으로도 집값이 계속 폭등한다는 전망"이라며 정부의 부동산 정책이 시장 불안을 키우고 있다고 주장했다.
이재명 대통령을 향해서는 "근저당까지 동원해 불로소득을 챙겼다"며 "본인이 집을 팔자마자 보유세 인상과 장기보유특별공제 폐지를 밀어붙인다"고 비판했다.
장 대표는 "국민을 부동산 지옥에 살게 만들어놓고 미안함도, 부끄러움도 없는 내로남불 정권"이라며 "국민이 이 정권을 지옥으로 보낼 것"이라고 말했다.
oneway@newspim.com