이동형 성교육 버스 전국 10곳 운영...정부, 체험형 교육 확대

AI 핵심 요약beta
- 정부가 28일 이동형 청소년성문화센터 체험교육 확대를 추진했다.
- 원민경·박홍근 장관이 푸른빛어린이집 교육을 참관했다.
- 디지털 성범죄 예방과 아동 자기보호 교육도 보완했다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 고정형 체험관 방문이 어려운 지역을 대상으로 운영 중인 이동형 청소년성문화센터의 체험형 성교육을 확대한다. 디지털 성범죄 예방과 아동의 자기 보호 역량을 높이기 위한 교육 콘텐츠도 보완한다는 계획이다.
원민경 성평등가족부 장관과 박홍근 기획예산처 장관은 28일 정부서울청사 푸른빛어린이집을 찾아 6~7세 원아를 대상으로 진행된 이동형 청소년성문화센터 교육을 참관하고 운영 현황과 개선 방안을 논의했다.
이번 방문은 아동·청소년의 올바른 성 가치관 형성과 성범죄 예방 역량을 지원하는 찾아가는 체험형 성교육의 운영 실태를 점검하기 위해 마련됐다.
청소년성문화센터는 다양한 도구와 매체를 활용한 자기주도형 성교육을 제공하는 전문기관이다. 복권기금 지원을 받아 전국 57곳이 운영되고 있다.
이 가운데 이동형 센터는 45인승 버스를 체험형 교육 공간으로 개조해 고정형 성교육 체험관을 찾기 어려운 지역과 기관을 직접 방문한다.
현재 경기 3곳과 부산 2곳, 강원·충북·충남·경북·경남 각 1곳 등 전국 10곳에서 운영되고 있다.
이날 교육은 6~7세 아동의 발달 수준에 맞춰 생명의 탄생과 몸의 소중함, 타인 존중, 위험한 상황에서 대처하는 방법 등을 다뤘다. 시청각·촉각 교구를 활용하고 아동이 직접 참여하는 체험 중심 방식으로 진행됐다.
박 장관은 "미래세대의 건강한 성장을 위해 청소년성문화센터와 같은 아동·청소년 대상 교육프로그램이 안정적으로 운영될 수 있도록 지속적인 관심을 갖고 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com