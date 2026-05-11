LG CNS, 한국전력 '차세대 영업배전시스템 구축 위한 ISP 컨설팅 사업' 수주

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG CNS가 한국전력의 차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업을 수주했다. 이는 향후 본 구축 사업의 중장기 실행 전략과 기술 로드맵을 결정하는 선행 프로젝트다.

영업배전시스템은 약 2500만 고객의 전기요금 계산·청구·수금 등을 담당하는 영업 영역과 배전 설계 및 공사 관리 등 전력 설비 운영을 담당하는 배전 영역으로 구성된다. 한국전력의 2만2000여 명 임직원이 실시간으로 활용하는 핵심 업무 시스템이다.

LG CNS 본사 전경 [사진=LG CNS]

LG CNS는 공공·통신·금융 등 다양한 산업에서의 대규모 차세대 사업 이행 역량과 최근 3년간 100여 건 이상의 ISP 수립 경험을 바탕으로 최종 선정됐다.

LG CNS는 이번 사업을 통해 영업배전시스템의 업무 체계를 전면 재정비하고 AI와 데이터 기반의 지능형 업무 체계를 설계한다. 현재 고객의 전기 사용량 확인과 요금 청구·수금 업무에서는 현장마다 다양한 전력 계측 장비를 사용하고 수집되는 데이터 형식도 제각각이어서 수작업이 많다.

LG CNS는 수작업 및 반복 업무를 줄이는 자동화 플랫폼 적용 방안을 도출하고, AI 활용 효과성이 높은 업무 영역을 발굴해 구현 방안을 제시할 계획이다. 예를 들어 고객의 전력 사용량과 청구 정보를 검증하는 업무에 AI 기반 분석 모델을 적용해 이상 청구나 비정상 사용 패턴을 신속하게 탐지하는 방식이다.

한국전력은 영업배전시스템실을 중심으로 단순 전력 공급을 넘어 글로벌 에너지 솔루션 기업으로의 전환을 추진 중이다. 최근 대국민 전력서비스 모바일 앱 '한전ON'을 개편하고 AI를 현장 업무에 적용해 임직원 업무 효율을 높이는 등 디지털 전환을 가속화하고 있다.

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