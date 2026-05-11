복지부, 취약아동 300명에 메가스터디 강의 무료 지원

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12일 오전 10시부터 신청 접수

교재·유명강사 멘토링도 지원

대학진입 우수자 400만원 포상

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보호대상아동, 기초생활수급자 등 취약계층 아동이 메가스터디의 유료 온라인 강의를 전액 무료로 수강할 수 있는 길이 열린다.

보건복지부는 오는 12일 오전 10시부터 '보호대상아동 대입진학 장학사업' 대상자 선발을 위한 온라인 신청 접수를 시작한다고 11일 밝혔다.

[이미지=메가스터디교육]

복지부와 메가스터디교육은 지난 1월 14일 체결한 업무협약(MOU)을 통해 학업을 위한 온라인 강의 지원, 대입격려금, 학업 멘토링 등 장학사업을 추진하기로 한 바 있다. 올해부터 3년간 총 12억 규모다.

복지부는 이번 신청접수를 통해 1기 300명을 선발할 계획이다. 보호대상아동 또는 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 학업에 어려움이 있는 아동들로 중학교 3학년~고등학교 2학년 학생이면 신청할 수 있다. 선발된 학생은 오는 7월부터 메가스터디의 전 과목 인터넷 강의를 무료로 무제한 수강할 수 있다.

강의 수강에 필요한 교재도 복지부가 지원한다. 메가스터디교육은 학생들의 학습실적 등을 확인하고 학습 지도와 대입 진로 상담 등이 필요한 학생에게 유명 강사의 멘토링도 지원한다. 선발된 학생 중 매년 대학 진학 성과가 큰 20명은 별도 선발해 1인당 400만원의 격려금도 지원한다.

선발 신청은 복지부와 아동권리보장원의 누리집과 복지로 포털에 접속해 배너를 클릭하면 온라인 신청서를 작성할 수 있다. 온라인 신청서에 간단한 인적 사항을 작성하고 정부24에서 발급받은 재학증명서, 성적증명서, 장래 희망과 연계해 작성한 학업계획서를 첨부한 뒤 제출 버튼을 누르면 된다. 보호대상아동과 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 지원 자격여부는 복지부에서 개인 동의에 기반해 자체적으로 별도 확인할 계획이다.

이번 신청 접수는 오는 12일부터 29일까지 진행된다. 자세한 사항은 복지부 아동보호자립과에 문의하면 된다.

이스란 복지부 차관은 "학업에 대한 의지를 가진 아이들이 더 넓고 큰 꿈을 키워가는 데 힘이 되도록 적극 지원하겠다"며 "기업의 비즈니스 모델과 연계된 사회 공헌 활성화를 통해 지속 가능한 사회적 성과를 만드는 기회가 많아지길 기대한다"고 설명했다.

손주은 메가스터디교육 회장은 "학생들이 차별이나 제약 없이 교육기회를 제공받을 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com