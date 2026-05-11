[서울시의원 후보] 국민의힘 서대문 1~4선거구, 정지웅·문성호·홍정희·전예은

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 서대문구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 서대문구 1~4선거구 후보는 정지웅·문성호·홍정희·전예은 후보다.

서대문구 서울시의원 선거구는 충현·천연·북아현·신촌동 일대를 포함한 1선거구, 연희·홍제동 일대를 포함한 2선거구, 남가좌·북가좌동 일대를 포함한 3선거구, 홍은동 일대를 포함한 4선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 구의회 출신, 청년·정무 분야 인사들이 고르게 배치됐다.

정지웅 국민의힘 서대문구 1선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 서대문구 1선거구 정지웅 후보

1993년생인 정지웅 후보는 연세대학교 경영학부를 졸업했다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 교육위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 교육위원회 위원으로 활동하고 있으며 서울미래전략 통합추진 특별위원회와 시민권익위원회 등에서 활동했다.

국민의힘 서대문갑 당원협의회 사무국장을 맡고 있으며 연세대학교 정경대학 학생회장을 지낸 바 있다.

문성호 국민의힘 서대문구 2선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 서대문구 2선거구 문성호 후보

1989년생인 문성호 후보는 한양대학교 대학원 미디어커뮤니케이션학 박사과정을 수료했다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 문화체육관광위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 교통위원회 위원으로 활동하고 있으며 면목선 건설사업 조속추진을 위한 특별위원회와 2027서울세계청년대회 지원 특별위원회 등에서 활동하고 있다.

국민의힘 서울시당 부대변인을 맡고 있으며 자유한국당 청년 부대변인을 지낸 바 있다.

홍정희 국민의힘 서대문구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 서대문구 3선거구 홍정희 후보

홍정희 후보는 동덕여자대학교 대학원 여성학 박사과정을 수료했다.

제9대 서대문구의회 의원으로 의회운영위원회 부위원장과 행정복지위원회 위원, 재정건설위원회 위원 등을 지냈다. 또한 예산결산특별위원회 부위원장과 윤리특별위원회 위원으로 활동한 바 있다.

제9기 서대문구 청소년의회 멘토의원과 융복합지식학회 이사로 활동하고 있다.

전예은 국민의힘 서대문구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 서대문구 4선거구 전예은 후보

1996년생인 전예은 후보는 한양대학교 공공정책대학원 지방자치학과에 재학 중이다.

국민의힘 서울시당 대변인으로 활동하고 있다.

서울장학재단 경영지원부에서 근무한 바 있으며 정당인으로 활동을 이어가고 있다.

oneway@newspim.com