경찰, 중동전쟁 가짜뉴스 유포자 10명 검거

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원유 북한 유입·달러 강제 매각 가쨔뉴스 유포 각각 5명

38개 계정 삭제 요청...21개 계정 게시물 삭제

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 중동전쟁과 관련해 북한 원유 유입 등 가짜뉴스를 유포한 피의자 10명을 검거했다.

박성주 국가수사본부장은 11일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 "시도청 사이버수사대를 중심으로 38개 계정을 수사해 20명을 특정했고, 10명을 검거했다"고 밝혔다.

서울 서대문구 경찰청 내 국가수사본부의 모습. [사진= 뉴스핌DB]

구체적인 유형별로는 원유 북한 유입과 달러 강제 매각 등 긴급재정명령 관련 가짜뉴스로 각각 5명씩 총 10명이다. 경찰은 수사 중인 38개 계정에 대해서 삭제를 요청했고, 21개 계정 게시물은 삭제됐다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 2일 X(구 트위터)에 게시된 달러 강제 매각설 관련해 가짜뉴스 최초 유포자와 적극 가담자를 전기통신기본법 위반 혐의로 경기남부경찰청에 고발했다.

경찰은 기존 허위정보 유포 등 단속 TF 규모를 확대해 서울·경기남부·광주·경남경찰청 사이버수사대에 사이버 분석팀을 신설했다.

국수본 관계자는 "경찰 수사가 진행되면서 일부 피의자들은 경찰 출석을 전후해 게시물을 정정하고 사과글을 게시하거나 자진 삭제했다"며 "다른 계정도 신속히 수사하고 악의적이고 조직적인 중동전쟁 관련 허위정보에 적극 대응하겠다"고 강조했다.

지난 3월부터 민생물가 교란범죄 특별단속 중인 경찰인 현재까지 석유, 요소수, 주사기 관련 범죄 45건을 수사했고 수사 중인 사건은 38건이다.

국가수사본부는 올해 10월까지 ▲매점매석·긴급수급조정조치 위반 등 물가안정 저해행위 ▲정책자금 제3자 부당 개입 ▲암표 매매 ▲의료·의약 분야 리베이트 불법행위에 대해 특별단속하고 있다.

노쇼사기는 피싱범죄 특별단속을 포함해 올해 1~4월 2674건이 발생해 353건을 검거했다.

krawjp@newspim.com