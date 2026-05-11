소방청, '위험물 안전관리 우수사례 경진대회' 개최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 위험물 산업 현장의 자율적 안전관리 문화를 확산하기 위해 '제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회'를 개최한다.

소방청은 11일부터 오는 7월 31일까지 전국 위험물 산업계 관계자를 대상으로 우수 안전관리 사례를 공모한다고 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

올해로 3회째를 맞는 이번 경진대회는 산업 현장에서 자발적으로 구축한 안전관리 모델을 발굴해 전국에 확산하고, 위험물 사고를 예방하기 위해 마련됐다.

공모는 '성과 우수사례'와 '실패 극복사례' 두 부문으로 진행된다. 성과 우수사례는 법적 규제 수준을 넘어 선제적이고 창의적인 안전관리로 성과를 낸 사례를 대상으로 하며, 실패 극복사례는 기존 문제점이나 미비점을 적극적인 아이디어로 개선한 사례를 평가한다.

전국 위험물 산업계 종사자라면 기업 또는 개인 자격으로 누구나 참여할 수 있다.

참가 희망자는 소방청 홈페이지에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 전자우편이나 우편을 통해 제출하면 된다.

소방청은 심사의 공정성을 위해 외부 전문가 5명으로 심사위원회를 구성한다. 오는 8월 1차 서면심사를 통해 12건을 선정한 뒤, 9월 현장 발표심사를 거쳐 최종 6건의 우수사례를 선정할 계획이다.

심사에서는 안전관리 성과의 창의성과 문제 해결 노력, 다른 사업장으로의 확산 가능성 등을 중점 평가한다.

최종 선정된 사례에는 행정안전부 장관상 2점과 소방청장상 4점이 수여되며, 시상식은 오는 10월 개최될 예정이다.

김승룡 소방청장은 "현장에서 치열하게 고민하고 얻어낸 안전관리 경험은 위험물 사고를 막는 가장 강력하고 실질적인 자산"이라며 "이번 대회를 통해 발굴된 우수사례가 산업계 전반에 공유되어 자율적인 안전 문화가 확고히 뿌리내리는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com