인사처, '공무원 건강주간' 운영…몸과 마음 함께 돌본다

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처와 공무원연금공단이 공무원의 정신건강과 신체 건강 관리를 위한 '공무원 건강주간'을 운영한다.

인사혁신처와 공무원연금공단은 오는 15일까지 전국 정부청사 등에서 '2026년 상반기 공무원 건강주간 행사'를 진행한다고 11일 밝혔다.

[자료=인사혁신처]

올해로 3회째를 맞는 건강주간은 공무원들이 일상 속에서 스스로 몸과 마음을 돌보는 문화를 정착시키고 건강한 공직 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

행사 기간 전국 10개 정부청사와 공무원 마음건강센터 등에서는 다양한 심리 치유·건강 프로그램이 운영된다. 우선 재즈밴드 공연과 함께 생화치료(플라워테라피), 오브제 공예, 러닝 클래스 등 체험형 마음건강 프로그램이 진행된다. 프로그램은 자신의 마음을 들여다보고(CHECK), 돌보고(CARE), 변화시키는(CHANGE) 과정을 주제로 구성됐다.

또 공무원들이 스스로 건강 상태와 안전을 점검할 수 있도록 마음 건강과 신체 건강, 안전 분야 인식 개선 캠페인도 함께 열린다. 전국 공무원 마음건강센터에서는 '3분 마음 처방', 필사 프로그램, '쉼·회복의 날(리셋 데이)' 등 심리 안정 프로그램도 운영된다.

센터 방문이 어려운 공무원을 위해 온라인 특강도 마련됐다. 온라인으로는 '효과적인 부부 대화기술'과 '반려식물 만들기' 등 프로그램이 제공될 예정이다.

김성훈 인사처 차장은 "공직자의 건강은 공직사회를 지탱하는 가장 기본적인 기반"이라며 "공무원들이 일상에서 몸과 마음을 돌볼 수 있는 환경을 조성해 활력있는 공직사회가 구현되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com