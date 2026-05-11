소방청, 인도네시아·베트남서 '세일즈 외교'…한국형 119시스템 수출 추진

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 동남아시아를 대상으로 한국형 재난안전 시스템과 소방 기술 수출 확대를 위한 '세일즈 외교'에 나선다.

소방청은 오는 12일부터 16일까지 인도네시아와 베트남을 방문해 한국 소방 시스템과 장비를 소개하고, 재난안전 협력 강화 및 국내 소방산업 해외 진출 지원 활동을 추진한다고 11일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 방문은 대형화·다변화되는 글로벌 재난 환경 속에서 국제 협력 체계를 강화하고, 정보통신기술(ICT)을 기반으로 한 한국형 소방 시스템을 동남아 시장에 확산하기 위해 마련됐다.

소방청은 인도네시아에서 '한국형 119긴급신고시스템' 시범 도입 방안을 중점 논의할 계획이다.

한국형 119긴급신고시스템은 ICT 기반 통합 신고·출동 체계로, 인도네시아 측은 해당 시스템 도입에 높은 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 양국은 향후 기술 교류와 운영 경험 공유를 확대해 나갈 방침이다.

베트남에서는 공안부와 양해각서(MOU)를 체결하고 국내 소방 제품의 현지 진출 확대와 규제 완화 방안을 협의한다. 또 현지에 진출한 한국 소방업체들과 간담회를 열어 애로사항을 청취하고 정부 차원의 지원 방안도 논의할 예정이다.

소방청은 이번 협력을 통해 국내 소방기업의 동남아 시장 진출 기반이 확대될 것으로 기대하고 있다.

아울러 현지 재난안전 기관과의 공조 체계를 강화해 동남아 지역에 거주하거나 방문하는 재외국민 보호 체계도 강화한다는 계획이다.

김승룡 소방청장은 "이번 국외 출장은 대한민국 소방의 우수한 기술력을 세계에 알리고, 국내 소방 산업의 해외 진출을 위한 실질적인 협력 기반을 다졌다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 적극적인 세일즈 외교를 통해 재외국민의 안전을 빈틈없이 보호하고, 대한민국 소방의 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com