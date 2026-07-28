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"K뷰티 모멘텀은 재구매"...아모레·에이피알의 중남미 유통 공략

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  • 이재명 대통령이 27일 브라질 국빈 방문에서 K뷰티 CEO들과 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에 참석했다
  • 브라질이 세계 3위 화장품 시장으로 부상한 가운데 아모레퍼시픽은 브랜드 포트폴리오형, 에이피알은 화장품·디바이스 투 엔진 전략으로 중남미를 공략한다
  • 전문가는 K뷰티의 가성비 강점을 살리되 품질 유지와 재구매 유도가 중남미 시장 모멘텀의 성패를 가를 것이라고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K뷰티 CEOs 동행으로 중남미 전략 주목
소비재·유통 분야에서 K뷰티 기업 역할 강조
브라질 시장 254억 달러 성장, 기회 확대

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문에 K뷰티 기업 CEO들이 대거 동행하면서 중남미 전략이 재조명되고 있다. 이상목 아모레퍼시픽홀딩스 사장, 김병훈 에이피알 대표, 천주혁 구다이글로벌 대표, 김성운 실리콘투 대표는 브라질 방문 기간 상파울루에서 열리는 '한-브라질 비즈니스 라운드테이블'에 참석한다. 대통령 해외 순방에 화장품 기업 CEO가 이 정도 규모로 동행하는 것은 이례적이라는 평가다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질 브라질리아 대통령 관저인 아우보라다 궁에서 열린 공동언론발표를 마치고 손가락 하트 포즈를 취하며 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 지난해 12월 "내가 잘생겨진 이유는 한국산 화장품 덕분"이라고 언급한 바 있고, 지난 2월 룰라 대통령의 방한을 계기로 식품의약품안전처와 브라질 위생감시청이 규제 협력 양해각서(MOU)를 체결하며 K뷰티 수출 지원의 물꼬를 튼 상태다.

이번 라운드테이블에는 현대차, 포스코, 대한항공, 삼성, LG, SK, 한화, HD현대 등 국내 주요 대기업도 함께한다. 논의 주제는 제조·인프라, 첨단산업, 소비재·유통 등 3개 분야로 나뉘는데, 아모레퍼시픽과 에이피알을 비롯한 K뷰티 기업들은 소비재·유통 분야를 대표하는 자리 이름을 올렸다.

◆ 세계 3위로 올라선 브라질 화장품 시장

보건산업통계 포털이 유로모니터 인터내셔널 데이터를 인용해 발표한 자료에 따르면, 브라질 화장품 시장 규모는 2023년 254억 달러를 기록하며 일본(246억 달러)을 근소한 차로 제치고 세계 3위로 올라섰다. 올해는 340억 달러 규모로 성장하며 4위 일본(280억 달러)과의 격차를 더 벌릴 것으로 추정된다. 세계 3위권 시장이라는 규모 자체가 K뷰티 기업 CEO들이 대통령 순방에 대거 동행하는 배경이 됐다는 분석이다.

이런 가운데 아모레퍼시픽으로 대표되는 전통 대기업의 브랜드 포트폴리오 전략과, 에이블리 같은 온라인 기반 후발 주자의 오프라인 유통망 침투 전략이 브라질이라는 하나의 시장에서 동시에 시험대에 오른 모습이다.

두 회사의 사업 방식은 뚜렷한 대조를 이룬다. 아모레퍼시픽은 스킨케어(라네즈)와 헤어케어(미쟝센·려)로 브랜드를 나눠 각 국가 소비 특성에 맞춰 배치하는 '포트폴리오형' 전략을 쓰고 있는 반면, 에이피알은 화장품과 뷰티 디바이스를 결합한 '투 엔진형' 사업 구조로 빠른 해외 확장을 이어가고 있다.

이상목 아모레퍼시픽 사장. [사진= 아모레퍼시픽]

◆ 아모레퍼시픽, 브랜드별 역할 분담으로 시장 공략

이상목 사장이 이끄는 아모레퍼시픽의 중남미 전략은 브랜드별로 역할을 나누는 '포트폴리오형'이 특징이다. 스킨케어는 라네즈, 헤어케어는 미쟝센·려가 각각 맡는 구조다. 2023년을 진출 원년으로 삼아 라네즈는 멕시코에, 미쟝센과 려는 브라질에 각각 처음 진출했고, 라네즈는 이후 2024년에 칠레·콜롬비아, 2025년 브라질·페루로 진출국을 넓혔다.

중남미 스킨케어 시장은 브라질과 멕시코 두 나라가 전체의 70% 이상을 차지하는데, 멕시코는 미국과 지리적으로 인접해 규제 부담이 상대적으로 적어 아모레퍼시픽에 유리한 시장으로 꼽힌다. 브라질에서는 헤어 시장이 크다는 현지 특성에 맞춰 미쟝센과 려 중심으로 진출해 있다. 지난 5월 상파울루 한국문화원에서 열린 'K-뷰티 프리미엄 팝업 스토어'에서 미쟝센이 주력 상품인 퍼펙트 헤어 세럼으로 현지 반응을 이끌어낸 것이 대표 사례다. 단일 브랜드가 아니라 포트폴리오 전체를 활용해 국가별 소비 특성에 맞는 조합을 찾아가는 방식으로 풀이된다.

아모레퍼시픽 관계자는 "품목별 맞춤형 전략으로 중요해지는 브라질 남중미 시장을 모색 중이다. 이번 이 대통령의 방한을 계기로 더욱 활성화될 것을 기대한다"고 밝혔다.

에이피알 김병훈 대표. [사진= 에이피알]

◆ 에이피알, 화장품과 뷰티 디바이스 '투 엔진' 구조

에이피알은 화장품 브랜드와 뷰티 디바이스를 두 축으로 삼는 사업 구조를 갖고 있다. 화장품 부문은 '에이프릴스킨', '메디큐브', '글램디', '포맨트' 등 브랜드로 구성돼 있고, 디바이스 부문은 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 대표 제품이다. 당시 100만원대에 형성돼 있던 뷰티 디바이스 가격을 20만~30만원대로 낮춰 '1가구 1디바이스 시대'를 열겠다는 전략이 주효하면서, AGE-R 누적 판매량은 300만 대를 넘어섰다. 뷰티 디바이스 부문 연매출만 3100억원을 돌파해 회사 전체 매출의 핵심 축으로 자리 잡았다.

이러한 투 엔진 구조는 에이피알을 창립 9년 만인 2022년 연매출 5000억원, 영업이익 1000억원을 넘어서는 사상 최대 실적으로 이끌었고, 이를 발판으로 이듬해인 2024년 2월 27일 유가증권시장(코스피)에 상장했다. 설립 10년 미만 스타트업이 코스닥이 아닌 코스피에 직상장한 것은 국내 최초 사례다.

에이피알 관계자는 "아직 브라질 등 중남미는 BtoB 위주로 이루어지고 있다. 이번 기회를 계기로 소비자와의 접점도 이루어지길 기대한다"고 말했다.

◆ 전문가 "품질 유지된 재구매가 관건"

김주덕 서울 사이버대학교 석좌교수는 "K뷰티는 미국, 중동, 유럽이 한창 성장세다. K컬처 인기와 함께 중남미에서도 한국 화장품이 큰 인기를 끌고 있다. 북미에서 인기를 끌고 있는 헤어 향수 제품 등이 아마존을 중심으로 잘 팔리고 있다"고 말했다.

이어 김 교수는 "특히 한국은 기술력이 좋아 가성비가 좋다. 뷰티 산업은 이미지 산업이다. 가성비와 함께 품질을 잘 유지하여 재구매가 되도록 해야 한다면 중남미에서의 모멘텀을 이룰 수 있다"고 조언했다.

이상목 사장을 비롯한 CEO들의 이례적인 순방 동행이 상징하듯, 대기업의 브랜드별 포트폴리오 전략과 온라인 기반 기업의 오프라인 유통 공략이 동시에 이뤄지는 가운데, 관건은 결국 초기 가성비 경쟁력을 얼마나 지속적인 품질과 재구매로 이어가느냐에 달렸다는 게 전문가의 진단이다.

fineview@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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