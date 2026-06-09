LG U+, 유튜브와 '유쓰 쇼츠 페스티벌' 개최

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7월 31일까지 진행...AI 박물관·구글 오피스 방문 기회 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 생성형 AI를 활용한 쇼츠 영상 공모전 '유쓰 쇼츠 페스티벌'을 개최한다. 올해 2회째인 이번 공모전은 7월 31일까지 진행되며 연령과 통신사에 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 구글의 AI 제미나이(Gemini) 등 생성형 AI를 활용해 제작한 쇼츠 영상을 유튜브에 업로드한 뒤 공식 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

LG유플러스가 생성형 AI를 활용한 쇼츠 영상 공모전 '유쓰 쇼츠 페스티벌'을 개최한다. 올해 2회째인 이번 공모전은 7월 31일까지 진행되며 연령과 통신사에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. [사진= LG유플러스]

영상에는 'AI로 제작한 영상'이라는 문구와 필수 해시태그(#LG유플러스 #유튜브 #유쓰AI쇼츠페스티벌 #유쇼페 #보이스AI)를 포함해야 한다.

공모전은 두 부문으로 나뉜다. 자신의 취향과 가치관, 일상을 담은 '심플리(Simply)' 부문과 AI 기반 음성·사운드를 활용하는 '아트(Arts)' 부문이다. 참가자는 두 부문 모두에 중복 참여할 수 있다.

LG유플러스는 AI 크리에이터와의 협업 교육, 영상 제작용 프롬프트와 가이드를 제공한다. 공식 메일을 통해 할인권을 신청한 고객 전원에게는 '구글 AI 프로'와 도미노피자 할인 쿠폰으로 구성된 패키지(정상가 1만 9800원)를 1만원에 제공한다.

시상은 주제 적합성, 작품성, 조회수 등을 중심으로 평가한다. 대상 수상자 등 11명에게는 9월 미국 LA의 AI 박물관 '데이터랜드'와 구글 미국 오피스를 방문하는 5박 7일 연수 기회가 제공된다.

우수상(6명)에게는 40만원, 장려상(10명)에게는 20만원이 지급되며 수상자 전원에게는 LG유플러스와 구글이 공동 발급하는 수료증이 수여된다.

참여자 전원에게는 메가커피 아이스 아메리카노 쿠폰이 증정된다. 수상작 11점은 LG유플러스 복합문화공간 '일상비일상의틈 by U+'에 전시되며, 수상자는 8월 중 공지된다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "유쓰 쇼츠 페스티벌은 Z세대 고객들이 새로운 기술을 직접 경험하고 자신만의 콘텐츠를 만드는 고객 참여형 프로그램"이라며 "앞으로도 고객들이 AI를 보다 쉽고 친숙하게 활용하며 각자의 분야에서 성장할 수 있도록 다양한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

지난해 첫 개최 때는 약 3000명이 참여해 총 6884건의 영상이 접수됐으며 참여자의 약 77%가 10·20대였다.

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