LG유플러스, 더블스트리밍 신규 가입 시 티빙 할인

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 6일 유독 통해 더블스트리밍 연간권 신규 가입 고객 대상 티빙 할인 프로모션 시작한다.
- 더블스트리밍 연간권은 넷플릭스와 유튜브 프리미엄을 월 1만8900원에 이용 가능하며 티빙 월 3000원 할인 쿠폰 12개월 제공한다.
- VIP 이상 고객은 추가 4000원 쿠폰으로 월 1만4900원 이용 가능하며 프로모션은 6월 30일까지 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 6일 구독 플랫폼 '유독'을 통해 더블스트리밍 연간권 신규 가입 고객을 대상으로 티빙 할인 프로모션을 시작한다.
더블스트리밍 연간권은 넷플릭스와 유튜브 프리미엄을 월 1만8900원에 이용할 수 있는 상품이다. 이번 프로모션은 더블스트리밍 연간권 신규 가입 고객에 티빙 월 3000원 할인 쿠폰을 12개월간 제공한다. 이를 통해 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙 등 주요 OTT 3종을 한 번에 이용할 수 있다.
LG유플러스 멤버십 등급이 VIP 이상인 고객은 'VIP콕' 혜택으로 추가 4000원 쿠폰을 적용해 월 1만4900원에 이용 가능하다.
조용성 LG유플러스 제휴사업담당(상무)은 "5월 가정의 달과 야구 성수기를 맞아 LG유플러스 유독에서만 제공하는 유튜브 프리미엄·넷플릭스 더블 스트리밍과 KBO 독점 생중계를 제공하는 티빙을 결합한 최적의 콘텐츠 프로모션을 구성했다"며 "앞으로도 OTT를 비롯해 AI, 라이프 혜택 등 통신과 결합해 고객의 생활 가치를 높이는 다양한 구독 상품을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
프로모션은 5월 6일부터 6월 30일까지 진행된다. 세부 조건과 이용 방법은 유독 공식 페이지에서 확인할 수 있다.
origin@newspim.com