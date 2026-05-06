"집배원이 통계조사 나선다"…데이터처·우본, 우체국망 활용 맞손

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가구주택조사·고용조사 등 현장 투입

전국 우체국망으로 통계 신뢰도 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국가데이터처와 우정사업본부가 전국 우체국 네트워크를 활용한 국가통계 조사 체계 구축에 나선다. 내년부터는 집배원이 직접 가가호호 방문해 통계조사 업무를 수행하는 방식도 도입될 예정이다.

양 기관은 6일 정부대전청사에서 효율적인 통계조사를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 우체국 현장 네트워크를 국가통계 조사에 활용해 조사 효율성과 신뢰도를 높이기 위한 목적이다. 양 기관은 ▲우체국 네트워크 활용 통계조사 수행 ▲통계조사 지원 ▲제도 정비 ▲운영체계 마련 등에 협력하기로 했다.

6일 국가데이터처-우정사업본부 업무협약식에서 인사말씀 하는 이명호 국가데이터처 차장. [사진=국가데이터처] 2026.05.06 plum@newspim.com

특히 전국 단위 우체국망과 집배 인력을 활용해 통계조사의 현장 접근성을 강화한다는 계획이다.

양 기관은 올해 가구주택기초조사 1차 시험조사를 시작으로 내년에는 지역별고용조사 표본조사구 사전확인 업무 등에 집배원 방문조사 방식을 단계적으로 도입할 예정이다.

국가데이터처는 최근 대면조사 기피와 조사 인력 확보 어려움 등으로 통계 현장조사의 효율성이 떨어지는 상황에서 우체국망 활용이 대안이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이명호 국가데이터처 차장은 "국가통계는 정책의 출발점이자 국민 삶을 정확히 이해하기 위한 핵심 공공자원"이라며 "양 기관 협력을 통해 국민이 신뢰할 수 있는 국가통계 생산 기반을 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

박인환 우정사업본부 본부장은 "우체국 네트워크를 활용해 보다 효율적이고 신뢰성 있는 통계조사 체계를 구축하는 출발점이라는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.

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