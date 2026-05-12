LG유플러스, AI 비서 익시오 SaaS형 말레이시아 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 12일 맥시스와 AI 통화 서비스 익시오 현지 상용 출시를 추진하기로 합의했다.
- 7일 쿠알라룸프르에서 경영진 회담을 열고 MWC 2026 전략의 첫 해외 사업으로 확정했다.
- 연내 말레이시아 출시 후 스마트홈·B2B 사업 연계 확대를 검토한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 말레이시아 통신사 맥시스와 AI 통화 서비스 '익시오'의 현지 상용 출시를 추진하기로 합의했다고 12일 밝혔다.
양사는 지난 7일 말레이시아 쿠알라룸프르 맥시스 본사에서 경영진 회담을 열고 이를 확정했다. LG유플러스가 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 발표한 AI 서비스 글로벌 진출 전략이 실제 해외 사업으로 이어진 첫 사례다.
익시오는 서비스형 AI 소프트웨어(SaaS) 모델로 해외 통신사 환경에 맞춰 제공된다. 맥시스는 말레이시아 모바일 1000만 가입자를 기반으로 유선, 광대역 네트워크 서비스를 제공하는 종합 통신사다.
익시오는 연내 말레이시아 현지 이용 환경에 맞춰 출시될 예정이다. 온디바이스 기반 AI 엔진의 다국어 처리 역량을 활용해 영어뿐 아니라 말레이시아 현지 일상 표현을 반영한 통화 경험을 제공할 계획이다.
양사는 익시오 출시를 계기로 AI 기반 스마트홈 서비스와 B2B 솔루션 등으로 사업 연계를 확대하는 방안도 검토 중이다.
홍범식 LG유플러스 대표는 "우리의 지향점은 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 SW 기업이 되는 것"이라며 "통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 글로벌에 진출하겠다"고 밝힌 바 있다.
고 쇼 엥(Goh Seow Eng) 맥시스 CEO는 "익시오는 고객가치 측면에서 의미 있는 서비스로 LG유플러스의 보안 기술과 현지 언어를 지원하는 온디바이스 AI 기술이 인상적이었다"며 "이번 논의를 계기로 LG유플러스와 다양한 영역에서 사업 기회를 모색해 나가길 기대한다"고 말했다.
origin@newspim.com