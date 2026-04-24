[내일날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 25도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 25일 전국 맑음과 낮 기온 19~26도를 예보했다.
- 중부지방 대기 매우 건조해 산불 등 화재 주의했다.
- 아침 기온 4~11도, 미세먼지 '좋음~보통'으로 예상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 25일은 낮과 밤의 기온차가 커 주의해야겠다. 중부지방 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 등 화재에 유의해야겠다.
24일 기상청에 따르면 오는 25일은 전국이 대체로 맑겠다. 낮 최고기온은 19~26도로 비교적 포근하겠다.
아침 최저기온은 4~11도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲수원 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲청주 8도 ▲대전 7도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲대구 7도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 19~26도로 예측된다. ▲서울 25도 ▲인천 22도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 21도 ▲울산 22도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com