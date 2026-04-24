BNK자산운용, '미국혁신테크TOP3 목표전환형 펀드' 목표 수익률 7% 달성

AI 핵심 요약beta
- BNK자산운용이 24일 'BNK 미국혁신테크TOP3 목표전환형 펀드'의 목표 수익률 7% 달성을 발표했다.
- 지난 1월 19일 설정된 펀드는 S&P500·나스닥 지수 상승률을 크게 상회하는 성과를 냈다.
- 회사는 주식 자산을 정리하고 채권 비중 60% 이상 편입으로 수익성을 유지 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = BNK자산운용은 24일 자사 'BNK 미국혁신테크TOP3 목표전환형 펀드'가 목표 수익률 7%를 달성했다고 밝혔다.
회사에 따르면 지난 1월 19일 설정된 해당 펀드는 전날 기준 목표 수익률 7%(A Class 기준)를 돌파했다. 동일 기간 S&P500 지수와 나스닥 종합지수의 상승률은 각각 2.4%, 3.9%다.
BNK자산운용은 현재 주식 관련 자산을 정리하고 있으며, 채권 관련 자산 비중을 60% 이상 편입하는 전략을 통해 성과를 유지하고 있다고 설명했다.
BNK 미국혁신테크TOP3 목표전환형 펀드는 글로벌 기술 혁신을 주도하는 핵심 분야에 투자한다. 펀드는 미래 상용화 가능성이 높은 ▲피지컬 AI ▲양자컴퓨터 ▲메디컬 AI 등 3대 혁신 테마를 중심으로 포트폴리오를 구성했다.
박희진 BNK자산운용 주식운용본부장은 "AI를 비롯한 기술혁신 시장에서 핵심적인 투자 포인트는 미래 상용화 가능성과 실질적 매출 창출 능력"이라며 "BNK 미국혁신테크TOP3 목표전환형 펀드는 각 섹터 내에서 기술의 상용화 및 시장 진입 여력을 종합적으로 고려한 포트폴리오를 구성해 7% 목표 달성이라는 성과를 냈다"고 말했다. 이어 "해당 펀드는 현재 채권·재간접형으로 전환돼 운용 중이며 성과를 보존하는 데 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com