씨아이에스, 'SFA넥셀'로 사명 변경

AI 핵심 요약beta
- 씨아이에스가 12일 임시주총을 거쳐 사명을 SFA넥셀로 변경했다
- SFA그룹 편입 후 확대된 사업과 그룹 정체성을 반영해 통합 브랜드 체계를 강화하려는 목적이다
- 이차전지 장비 경쟁력 강화와 함께 SNU프리시젼 합병으로 첨단 제조장비 전문기업으로의 전환을 추진하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 전극공정 장비 전문기업 씨아이에스가 'SFA넥셀'로 사명을 변경했다. 회사는 최근 임시주주총회에서 사명 변경 안건을 최종 승인했다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 변경은 SFA그룹 편입 이후 사업 영역이 확대되면서 그룹 차원의 정체성과 미래 비전을 명확히 반영하기 위한 결정이다. 새 사명은 그룹의 브랜드 경쟁력을 기반으로 미래 성장 의지를 담고 있다.
이를 계기로 그룹 통합 브랜드 체계를 강화하고 고객과 시장, 투자자에게 일관된 기업 이미지를 전달할 계획이다. SFA넥셀은 기존 주력 사업인 이차전지 전극공정 장비 부문의 경쟁력을 강화하는 동시에 건식전극 공정과 전고체 배터리 생산 솔루션 개발에 역량을 집중하고 있다.
사업 다각화도 본격화하고 있다. 회사는 최근 SNU프리시젼 합병을 통해 디스플레이 장비와 검사·측정 장비 분야로 사업 영역을 확대했다. 이를 바탕으로 배터리 장비 기업을 넘어 다양한 산업군을 아우르는 첨단 제조장비 전문기업으로의 전환을 추진할 방침이다.
회사 관계자는 "사명 변경은 새로운 성장 전략과 기업 비전을 시장에 알리는 출발점"이라며 "배터리 장비 분야의 경쟁력을 공고히 하는 동시에 첨단 제조장비 영역으로 사업을 확대해 지속 가능한 성장을 실현하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com