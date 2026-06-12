'현명한 선택' 캠페인 민간 병원 첫 상륙...건보공단·은평성모병원 맞손

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단이 12일 민간 은평성모병원에 현명한 선택 캠페인을 처음 적용했다
- 현명한 선택은 환자·의사가 과잉진료를 줄이고 꼭 필요한 검사와 치료를 고르는 글로벌 캠페인이다
- 은평성모병원은 172개 리스트를 진료에 도입하고 12월 심포지엄을 열어 성과와 임상 경험을 공유할 예정이다
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공공 병원에서 민간 병원 중심으로 '확대'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 과잉진료를 줄이는 글로벌 캠페인 '현명한 선택'을 민간 의료기관인 가톨릭대 은평성모병원에 최초로 적용한다.
건보공단은 12일 가톨릭대 은평성모병원과 함께 환자 중심의 합리적 의료이용 문화 확산을 위한 '현명한 선택(Choosing Wisely)' 캠페인 적용을 추진한다고 밝혔다.
'현명한 선택' 캠페인은 환자와 의사가 충분한 대화를 바탕으로 꼭 필요한 검사와 치료를 함께 선택하도록 돕는 글로벌 캠페인이다. 과잉 진료와 의료 자원 낭비를 줄이고 환자 안전을 높이기 위해 2012년 미국에서 시작됐다. 국내에서는 대한민국의학한림원이 2016년 캠페인을 도입하고 건보공단은 올바른 의료 이용 문화 조성을 위해 캠페인을 지속적으로 지원하고 있다.
건보공단은 2020년 대한민국의학한림원과 협력해 '현명한 선택' 캠페인을 본격 추진했다. 현재까지 31개 전문의학회 참여를 통해 174개의 권고안을 개발하고 지원했다. 그동안 '현명한 선택' 리스트는 국민건강보험 일산병원 등 공공 의료기관을 중심으로 적용돼 왔다. 가톨릭대 은평성모병원의 현장 적용 참여로 민간 의료기관까지 확대되면서 현명한 의료이용 문화 확산이 더욱 본격화될 것으로 기대된다.
은평성모병원은 민간 의료기관 최초로 기존 개발된 리스트의 임상 적용 가능성을 분석하고 이를 바탕으로 진료과별 리스트 164개를 진료 현장에 선도적으로 도입했다. 이달부터는 8개 항목을 신규 추가해 총 172개 항목으로 확대 적용할 예정이다. 이를 기반으로 오는 12월에는 '현명한 선택' 캠페인 심포지엄을 개최해 의료현장에서 얻은 실질적인 성과와 임상 경험도 공유할 예정이다.
박향정 건보공단 건강지원사업실장은 "은평성모병원의 적정진료 확산을 위한 자발적이고 선구적인 결정이 국내 캠페인 확산에 큰 힘이 될 것"이라며 "이를 계기로 의료현장에 캠페인이 안착될 수 있도록 의학한림원과 의료기관과 협력을 더욱 공고히 나가겠다"고 했다.
정승은 은평성모병원 부원장은 "현명한 선택은 환자와 의료진 간의 깊은 신뢰를 바탕으로 의료 서비스의 질을 높이는 핵심적인 가치"라며 "은평성모병원의 앞선 임상 경험이 캠페인 확산의 성공적인 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com