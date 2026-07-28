넥슨, 웹소설 기반 MMORPG 정식 명칭 '템빨: 오버기어드' 공개

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 28일 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드' 명칭과 BI를 공개했다.
- 게임은 장비 중심 성장과 대규모 경쟁을 내세운 정통 MMORPG로 설계됐다.
- 올해 국내·글로벌 출시를 목표로 정보와 콘텐츠를 순차 공개할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 개발사 그레이게임즈와 함께 진행 중인 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드'의 정식 명칭을 확정하고 브랜드 아이덴티티를 28일 공개했다.
게임은 국내 누적 13억 뷰를 기록한 웹소설·웹툰 '템빨'을 원작으로 한다. 원작은 아시아 판타지 웹소설 플랫폼 '우시아월드'에서 인기 1위, 일본 전자만화·소설 플랫폼 '픽코마'에서 전체 매출 4위를 기록하며 해외에서도 인기를 얻었다.
게임은 장비를 중심으로 한 캐릭터 성장과 대규모 경쟁을 핵심으로 설계됐다. 정통 MMORPG의 깊이를 유지하면서 장비 시스템을 강조하는 것이 특징이다. 공개된 티저 영상은 가상현실을 배경으로 푸른 빛과 함께 많은 검을 표현해 게임의 정체성을 담아냈다.
원작 웹소설은 2024년 4월 완결됐으며 웹툰은 카카오페이지에서 연재 중이다. 애니메이션은 10월 공개를 앞두고 있다.
넥슨은 공식 유튜브 채널과 카카오톡 채널을 오픈했으며 향후 개발 현황과 주요 콘텐츠 등 게임 정보를 순차적으로 공개할 계획이다. 올해 국내 및 글로벌 출시를 목표로 하고 있다.
origin@newspim.com