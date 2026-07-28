한미약품, 2분기 영업익 117% 증가…릴리 기술료 반영 효과

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 28일 2분기 매출·이익 급증했다
- 주력 전문의약품·비만치료제 기술수출이 실적 견인했다
- R&D 투자 확대하며 비만·항암 등 신약 개발 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로수젯 등 주요 품목 원외처방 성장
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 글로벌 기술수출 성과와 주력 전문의약품 성장에 힘입어 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했다.
한미약품은 28일 연결기준 잠정 실적을 공시하고 올해 2분기 매출 4672억원, 영업이익 1311억원, 순이익 841억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 29.3%, 영업이익은 116.9%, 순이익은 95.5% 증가했다.
상반기 누적 실적은 매출 8602억원, 영업이익 1847억원, 순이익 1352억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 14.4%, 54.6%, 54.2% 증가한 수치다.
이번 실적은 주력 제품의 안정적인 성장과 글로벌 기술수출 계약금 반영이 이끌었다. 회사는 이상지질혈증 치료제 '로수젯' 등 주력 품목의 처방 확대와 글로벌 제약사와의 공동판매(Co-Promotion) 확대, 일라이 릴리로부터 수령한 비만 치료제 '소네페글루타이드' 기술수출 계약금 인식이 실적 개선에 기여했다고 설명했다.
한미약품의 상반기 원외처방 매출(UBIST 기준)은 5616억원으로 집계됐다. 회사는 2018년부터 8년 연속 국내 원외처방 매출 1위를 유지하고 있다.
제품별로는 로수젯의 2분기 원외처방 매출이 전년 동기 대비 10.1% 증가한 616억원을 기록했다. 고혈압 치료제 '아모잘탄패밀리'는 370억원, 위식도역류질환 치료제 '에소메졸패밀리'는 146억원의 원외처방 실적을 올렸다.
한미약품은 국내 영업·마케팅 역량을 기반으로 베링거인겔하임과 한국페링제약 등 글로벌 제약사와 공동판매를 확대하며 사업 경쟁력을 강화하고 있다.
중국 현지법인 북경한미약품은 2분기 매출 607억원을 기록했다. 계절적 비수기와 중국 집중구매제도 영향으로 전년 동기 대비 매출과 영업이익은 감소했지만, 회사는 집중구매 대상 외 품목 육성과 신약 개발을 통해 성장 기반을 확대한다는 계획이다.
원료의약품(API) 계열사 한미정밀화학은 일본 수출 증가와 위탁개발생산(CDMO) 신규 수주 확대에 힘입어 2분기 매출 240억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기보다 76.7% 증가했다.
한미약품은 연구개발(R&D)에도 투자를 이어갔다. 2분기 R&D 투자액은 603억원으로 매출의 12.9%를 차지했다. 현재 비만·대사질환과 희귀질환, 항암 분야에서 30여 개의 신약 파이프라인을 개발하고 있다.
비만 치료제 개발도 순항하고 있다. 회사는 GLP-1 계열 비만 치료제 '에페글레나타이드'의 연내 상용화를 준비 중이며, 차세대 비만 치료 삼중작용제(HM15275)는 미국 임상 2상, 근육 증가 비만 치료제(HM17321)는 미국 임상 1상을 진행하고 있다.
황상연 한미약품 대표는 "견실한 펀더멘털을 바탕으로 제약업의 본질에 충실한 경영과 미래 성장동력 확보를 위한 혁신을 이어가고 있다"며 "주주와 고객 가치를 최우선으로 지속적인 혁신과 책임경영을 통해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com