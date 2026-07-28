[인터뷰] 언제까지 날씨탓?...명전바이오, 농업현장서 명쾌한 답을 찾다

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날씨 극단적 변화로 과일 갈라지는 피해 수확타격 '울상'

명전바이오, 특허 기반 기술로 열과 피해 76.8% ↓ 효과

제주 만감류 농가 재구매 수년째 사용…시장 경쟁력 입증

이윤정 대표 "기술력 바탕 시장 확대…'글로벌 기업' 박차"

[제주·대전=뉴스핌] 오영균 기자 = "기후변화로 농업 환경이 갈수록 어려워지고 있는데 특히 여름철 폭염 뒤 갑작스러운 폭우 등 극단적인 날씨 변화로 과일이 갈라지는 '열과(裂果)' 피해가 반복되고 있다. 이같이 계속되는 과수 피해에 대한 대책을 모색하던 중 농업 현장에서 답을 찾았다."

이윤정 명전바이오 대표는 최근 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 "여름철 40도 안팎의 고온을 견디던 작물이 폭우를 맞은 뒤 과실이 갈라지고 떨어져 상품성이 없어지는 모습을 반복해서 봤다"며 "과실 표면을 보호하는 방식이 아니라 작물 조직 자체의 힘을 높이는 기술 개발에 집중했고 그 결과물이 '시스타방패'였다"고 말했다.

[제주·대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이윤정 명전바이오 대표이사. 2026.07.28 nn0416@newspim.com

바로 명전바이오의 핵심 기술은 특허 기반 수용성 규산염이다.

이 대표는 "천연 규석인 차돌을 고온에서 장시간 용융·이온화하는 제조기술을 보유하고 있다"며 "원료뿐 아니라 제조공정과 이온화 기술이 차별화의 핵심"이라고 설명했다.

이어 "수용성 규산염은 입자가 작아 엽면에 살포하면 과피와 잎 조직에 빠르게 흡수된다"며 "살포 직후 비가 내려도 성분 손실을 줄일 수 있는 것이 장점"이라고 했다.

열과 방지 원리에 대해서는 "과육만 커지고 과피가 그 속도를 따라가지 못하면 결국 갈라질 수밖에 없다"며 "단순히 겉을 코팅하는 것이 아니라 과실 조직을 치밀하고 유연하게 만들어 견디는 힘을 높이는 것이 핵심"이라고 말했다.

명전바이오는 외부기관 시험을 통해 효과를 검증했다고 밝혔다.

[제주·대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이윤정 명전바이오 대표이사가 '시스타방패' 개발 배경과 수용성 규산염 기술 원리를 설명하고 있다. 2026.07.28 nn0416@newspim.com

한국식물환경연구소가 2020년 실시한 사과 시험에서는 시스타방패를 사용하지 않은 경우 열과 피해율이 24.2%였지만 사용한 경우 5.6%로 낮아져 열과 피해가 76.8% 감소했다. 당도는 14.0브릭스에서 15.5브릭스로 높아졌고 과실 경도도 개선된 것으로 조사됐다.

이 대표는 "기술만 좋다고 농민들이 선택하지 않는다"며 "수확량과 품질로 결과가 확인되고 다음 해에도 다시 찾는 제품이어야 한다"고 말했다.

제주 감귤과 만감류 농가에서는 반복 구매 사례도 이어지고 있다고 소개했다.

그는 "처음에는 10여 농가를 대상으로 제품을 공급했지만 입소문이 나면서 사용하는 농가가 꾸준히 늘었다"며 "15년간 레드향을 재배한 농가에서는 나무의 힘이 좋아지고 잔뿌리 발생도 많아졌다고 평가했고 1300평 규모 농가도 시범 사용 이후 5년 이상 제품을 사용하고 있다"고 말했다.

이어 "농민들은 효과가 없으면 다시 구매하지 않는다"며 "몇 년씩 계속 사용하는 농가가 있다는 것이 가장 객관적인 평가"라고 강조했다.

명전바이오는 수용성 규산염을 농업을 넘어 축산과 수산 분야까지 확대 적용할 계획이다.

[제주·대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이윤정 명전바이오 대표가 여름철 극단적인 날씨 변화로 과일이 갈라지는 '열과(裂果)' 피해가 반복되는 것을 극복하고 있다며 국가산업발전에 이바지한 공로로 받은 상패 앞에서 기념 촬영하고 있다. 2026.07.28 nn0416@newspim.com

이 대표는 "수용성 규산염은 회사의 미래를 보여주는 원천기술"이라며 "친환경·저탄소 농축산 바이오 신소재로 발전시키는 것이 목표"라고 밝혔다.

단국대학교 연구진이 국제학술지 'Porcine Health Management'에 발표한 '양돈건강관리' 연구에서는 돼지 200마리를 대상으로 10주 동안 규산염을 사료에 첨가한 결과 성장성과 영양소 이용률이 개선됐고 암모니아와 황화수소 이산화탄소 배출도 감소한 것으로 나타났다.

명전바이오는 이 같은 연구 결과를 바탕으로 적용 산업을 확대하고 중국시장 수출도 본격 추진하고 있다.

이윤정 명전바이오 대표는 "기술력 하나만 믿고 수십 년간 외길을 걸어왔다"며 "이제 그 기술이 농가의 선택과 연구 성과로있다"고 말했다.

그러면서 "기술을 바탕으로 적용 범위를 넓혀 환경을 살리고 탄소를 줄이는 글로벌 친환경 바이오기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com