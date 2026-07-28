종합특검, '채해병 사건 개입 의혹' 이종섭 전 국방장관 참고인 조사

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 28일 이종섭 전 장관을
- 채상병 순직 사건 방첩사 개입 의혹과
- 관련 지시·보고 여부, VIP 격노 문건 등 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
황유성·문모 대령 직권남용 입건
이종섭 지시·보고 여부 조사
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 채해병 사건 개입 의혹과 관련해 이종섭 전 국방부 장관을 참고인으로 불러 조사하고 있다.
종합특검은 28일 공지를 내고 "국군방첩사령부(방첩사)의 채상병 순직 사건 개입 의혹과 관련해 이종섭 전 국방부 장관을 이날 참고인 신분으로 불러 조사 중"이라고 밝혔다.
종합특검은 방첩사가 순직 해병 사건 처리 과정에서 이른바 'VIP 격노' 의혹과 관련한 정보 수집을 막은 정황을 포착했다.
황유성 전 방첩사령관과 당시 해병대 파견 방첩부대장이었던 문모 대령은 직권남용권리행사방해 혐의로 입건됐는데, 종합특검은 이 전 장관이 이들에게 관련 지시를 내렸다고 의심하고 있다.
황 전 사령관은 채해병 순직 이후, 이 전 장관을 비롯해 조태용 전 국가안보실장, 임종득 전 국가안보실 2차장 등과 잇따라 통화한 것으로 드러났다.
종합특검은 이 전 장관을 상대로 사건 처리 과정에서 방첩사에 지시를 내리거나, 관련 보고를 받은 사실이 있는지 등을 조사할 전망이다.
yek105@newspim.com