SBI저축은행 김문석 대표, '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인' 동참

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행 김문석 대표가 28일 청소년 불법도박 근절 캠페인에 참여했다고 밝혔다다
- 이번 캠페인은 서울경찰청 주관 공익 행사로 불법 사이버도박 위험성을 알리고 피해 확산을 막기 위해 진행됐다고 했다
- SBI저축은행은 청소년 보호와 건전한 금융문화 조성을 약속하며 다음 주자로 최덕형 골프존커머스 대표를 지목했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행 김문석 대표이사가 임직원들과 함께 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 28일 밝혔다.
이번 캠페인은 청소년 대상 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 피해 확산을 방지하기 위해 서울경찰청 주관으로 추진되는 릴레이 공익 행사로, 김문석 대표는 채수웅 신한저축은행 대표의 지목을 받아 캠페인에 뜻을 보탰다.
SBI저축은행은 이번 캠페인 참여를 계기로 청소년 대상 불법도박의 심각성에 대한 사회적 경각심을 높이는 한편, 미래세대가 안전한 환경에서 성숙하게 자라날 수 있도록 건전한 금융문화 조성에 앞장선다는 방침이다.
김문석 대표는 "청소년 불법도박은 단순한 금전적 피해를 넘어 미래세대의 건강한 성장을 위협하는 심각한 사회문제"라며 "SBI저축은행은 서민금융을 대표하는 기관으로서 청소년 보호와 건전한 금융문화 확산을 위한 사회적 책임을 지속적으로 다하겠다"고 강조했다.
김 대표는 릴레이 캠페인의 다음 주자로 최덕형 골프존커머스 대표이사를 지목했다.
eoyn2@newspim.com