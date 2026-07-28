현대카드, 박재범 서울 앙코르 콘서트 선예매 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- 현대카드는 8월 29·30일 박재범 서울 앙코르 콘서트를 공연 브랜드로 소개했다.
- 현대카드 회원은 31일 오후 8일부터 멜론티켓에서 일반 예매일보다 앞서 선예매를 할 수 있게 됐다.
- 해당 공연은 남미 월드 투어 전 국내 단독 무대로 새 연출과 무대·밴드 세션을 선보이며 VIP·VVIP 등 다양한 좌석으로 운영된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드의 공연 문화 브랜드 'Loved by Hyundai Card'의 다섯 번째 주인공으로 가수 박재범이 나선다.
현대카드는 오는 8월 29일과 30일 서울 잠실실내체육관에서 열리는 박재범의 서울 앙코르 콘서트 '2026 JAY PARK WORLD TOUR 'SERENADES & BODY ROLLS' IN SEOUL : THE REPLAY'를 Loved by Hyundai Card를 통해 소개한다고 28일 밝혔다. 현대카드 회원은 일반 예매일인 8월 3일보다 사흘 빠른 오는 31일부터 해당 공연을 선예매할 수 있다.
'Loved by Hyundai Card'는 현대카드가 다양한 장르의 공연을 엄선해 회원 전용 선예매 혜택을 제공하는 차별화된 공연 문화 브랜드다. 일반적으로 팬클럽 회원에게 제공되던 선예매 권한을 현대카드 이용 고객에게도 확장하여 제공하는 것이 특징이다.
박재범은 지난해 5월 월드 투어의 첫 무대였던 서울 공연을 통해 Loved by Hyundai Card의 시작을 함께한 바 있다. 이번 앙코르 공연은 지난해 열린 서울 콘서트를 다시 한번 선보이는 자리로 기획됐다.
특히 이번 무대는 오는 9월 예정된 남미 월드 투어에 앞서 개최되는 국내 단독 공연으로 새롭게 구성된 연출과 무대 및 밴드 세션을 통해 기존과 차별화된 퍼포먼스를 선보일 예정이다.
현대카드 회원은 오는 31일 오후 8시부터 멜론티켓을 통해 선예매를 진행할 수 있다. 티켓 가격은 S석 14만3000원, R석 15만4000원이며, 사운드체크 관람이 포함된 VIP 티켓은 18만7000원, 아티스트와의 그룹포토 촬영 혜택이 담긴 VVIP 티켓은 22만원으로 책정됐다.
eoyn2@newspim.com