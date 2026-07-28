김종구 농식품부 차관 "농축산물 수급 급변 없도록 대응 강화"

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 28일 폭염 속 농축산물 수급·물가 안정 대책 회의를 열었다
- 정부는 계란 수입 확대·폭염 피해 예방·긴급 급수로 농축산물 수급과 가격 안정을 도모했다
- 가공식품은 원가 상승에도 할당관세·자금 지원과 할인행사로 가격 인상을 최소화하기로 했다
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계란 8월 공급 늘어 가격 안정 전망
폭염 대응·가공식품 물가 관리 강화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 장마가 끝나고 폭염이 본격화되면서 정부가 농축산물 수급 안정과 먹거리 물가 관리에 총력 대응한다. 폭염 피해 예방과 긴급 급수 지원을 확대하는 한편, 계란 공급을 늘리고 가공식품 가격 인상도 최소화해 여름철 물가 불안 요인을 줄인다는 방침이다.
농림축산식품부는 28일 세종에서 '제4차 여름철 농축산물 수급안정대책반 회의'를 열고 장마 이후 농축산물 생육 상황과 수급 대책, 가공식품 가격 동향을 점검했다고 밝혔다.
이날 회의에 따르면 양파·오이·애호박 등 그동안 가격이 낮았던 품목은 소비 촉진 등의 영향으로 회복세를 보이고 있지만, 농산물 전반은 생산량 증가로 가격이 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 정부는 본격적인 휴가철이 시작되면서 가격이 낮았던 품목의 소비가 늘어 회복세가 이어질 것으로 기대했다.
축산물은 가축전염병 등의 영향으로 전년과 평년보다 가격이 높지만 점차 안정되는 추세다. 계란은 이번 주부터 주간 평균 2000만개 규모의 수입 신선란이 공급되고, 8월부터는 생산량도 지난해 수준을 웃돌 것으로 예상돼 가격 하락세가 나타날 것으로 전망됐다.
농식품부는 폭염으로 과수 햇볕데임과 가축 폐사 등 피해가 발생하지 않도록 생육 모니터링과 현장 기술지도를 강화한다. 미세살수장치와 차광도포제, 송풍팬 등 폭염 대응 시설을 지원하고 장마 이후 병해충 확산에 대비해 영양제와 약제를 할인 공급할 계획이다. 강우량이 부족한 일부 지역에는 살수차와 스프링클러를 활용한 긴급 급수도 지원한다.
이날 회의에서는 가공식품 가격도 점검했다. 중동전쟁 이후 원재료와 포장재, 유류비, 환율 상승 등으로 일부 식품업체가 평균 5~11% 수준의 가격을 인상한 것으로 나타났다. 농식품부는 원재료 할당관세 확대와 원료 구매자금 지원 등을 통해 업계 부담을 줄이고, 업계와 협력해 가격 인상률과 대상 품목을 최소화하는 한편 할인·판촉 행사도 확대할 방침이다.
김종구 농식품부 차관은 "폭염 등 여름철 기상 여건 변화에도 농축산물의 수급 상황이 급변하지 않도록 산지부터 소비지까지 전과정에 대한 관리와 현장 대응을 강화하겠다"며 "관계기관과 생산자단체, 유통업계에서도 먹거리 물가 안정을 위해 총력을 기울여 주시기를 바란다"고 강조했다.
rang@newspim.com