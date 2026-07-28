KB국민카드, 'KB Pay 바로할인' 출시…체크카드 최대 7% 할인

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 28일 KB Pay '바로할인' 서비스를 출시했다.
- KB국민 체크카드 바코드 결제로 전국 40개 브랜드에서 전월 실적 제한 없이 최대 7% 즉시 할인된다.
- 첫 이용 고객에 KB Pay 머니 지급 등 최대 3000만원 규모 경품 프로모션을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 KB Pay를 활용해 40개 제휴 브랜드 오프라인 매장에서 상시 할인 혜택을 제공하는 'KB Pay 바로할인' 서비스를 오픈했다고 28일 밝혔다.
이번에 출시된 'KB Pay 바로할인'은 KB Pay에 등록한 KB국민 체크카드로 바코드 결제를 진행하면 결제와 동시에 즉시 할인이 적용되는 서비스다. ▲올리브영 ▲GS25 ▲이마트 ▲컴포즈커피 등 40개 제휴 브랜드의 전국 4만8000여 개 오프라인 매장에서 전월 실적이나 한도 제한 없이 최대 7% 즉시 할인을 받을 수 있다.
별도의 전월 이용 실적이나 월 할인 한도를 두지 않고 상시 할인 혜택을 제공하는 것이 특징으로, 체크카드 대상으로는 업계 최초로 적용됐다. 아울러 계좌를 따로 등록하거나 선불금을 충전하는 절차 없이 기존에 보유한 KB국민 체크카드를 그대로 활용할 수 있도록 해 이용 편의를 높였다.
이용 방식 역시 간편하다. KB국민 체크카드 이용자는 최초 1회 KB Pay 앱 내 '바로할인' 메뉴에서 사용할 카드를 등록하면 된다. 이후 매장에서 결제 대상 브랜드를 선택해 생성된 일회용 바코드를 포스기나 키오스크에 제시하면 카드 실물 없이 할인과 결제가 한꺼번에 처리된다.
서비스 출시를 기념해 프로모션도 진행된다. 바로할인 서비스를 처음 이용한 고객에게는 KB Pay 머니 1000원을 지급하며 이용 횟수에 따라 최대 2000원의 KB Pay 머니를 추가로 제공한다. 또한 결제 건수에 따라 응모권을 부여해 추첨을 통해 KB Pay 머니 100만원과 에어팟 4 등 3000만원 상당의 경품을 증정한다.
KB국민카드 관계자는 "복잡한 조건이나 번거로운 인증 절차 없이 자주 방문하는 오프라인 브랜드에서 할인 혜택을 누릴 수 있도록 서비스를 기획했다"며 "앞으로도 이용 편의성을 높이기 위해 제휴 브랜드를 확대하고 관련 서비스를 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com