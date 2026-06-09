건보공단, '2026 서울헬스쇼' 참가…'건강보험25시' 알린다

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건강 게임 이벤트 등 시민 참여 강화

"국민과 직접 소통하는 홍보 지속"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강 분야 트렌드를 소개하는 '2026 서울헬스쇼'에서 국민건강보험공단 모바일 앱 '건강보험25시'의 주요 기능을 알리는 홍보부스가 운영된다.

건보공단은 창립 26주년을 맞이해 오는 11일까지 서울시청 앞 광장에서 열리는 '2026 서울헬스쇼'에 참가한다고 9일 밝혔다.

2026 서울헬스쇼 행사 사진 [자료=국민건강보험공단]

이번 행사에서 건보공단은 '행복한 국민, 건강한 대한민국, 든든한 국민건강보험'이라는 비전을 바탕으로 건강보험과 노인장기요양보험 제도의 가치와 역할을 국민이 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 홍보부스를 구성했다.

건보공단은 홍보부스 방문객을 대상으로 모바일 앱 '건강보험25시'의 개편 소식과 주요 개선 기능을 소개한다. 신규 설치와 업데이트를 통해 주요 서비스를 직접 체험하는 등 다양한 프로그램도 마련해 운영한다.

특히, 사용자가 원하는 서비스를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 메인 화면 전면의 통합검색창을 위한 간편 모드 지원과 '건강보험25시' 대표 건강관리 플랫폼인 '건강모아'를 통해 제공되는 건강관련 서비스 기능 등을 안내한다. 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 채널 구독 행사, 건강 게임 이벤트 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 즐길 거리도 제공한다.

한편 '2026 서울헬스쇼'는 '도심 속 건강 축제'라는 슬로건으로 건강 분야의 최신 트렌드를 소개하는 서울 유일의 기업·소비자 거래 중심의 건강관리 축제다. 헬스케어, 웰니스 등 서비스 관련 최신 트렌드를 제시하는 여러 기관과 기업이 참여해 다양한 연령대와 관심사를 가진 참관객들을 대상으로 직접 홍보 등을 제공해 7만명 이상 참관객이 방문할 예정이다.

건보공단 관계자는 "시민이 건강보험 제도와 건강관리 서비스를 보다 쉽고 친숙하게 체험할 수 있도록 참여형 프로그램 중심으로 홍보부스를 구성했다"며 "국민과 직접 소통하고 국민이 체감할 수 있는 현장 홍보를 지속해 나가겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com